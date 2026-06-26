Ihr Asset herunterladen

Für IT- und KI-Führungskräfte, die für die Bereitstellung und Verwaltung von KI-Agenten in großem Maßstab verantwortlich sind

In diesem Whitepaper wird erläutert, warum die Verwaltung von KI-Agenten komplexer geworden ist als der Aufbau dieser Agenten und was Unternehmen benötigen, um KI-Agenten sicher und effektiv einzusetzen. Es erklärt die wachsenden Risiken in Bezug auf Sicherheit, Governance, Integration und Leistung bei zunehmendem Einsatz von Agenten und zeigt, wie eine einheitliche Steuerungsebene Ordnung, Vertrauen und Aufsicht in zunehmend autonome Systeme bringen kann.

Die Leser erfahren:

• Warum KI-Agenten neue Herausforderungen in den Bereichen Betrieb, Sicherheit und Compliance mit sich bringen

• Welche Kernfunktionen eine leistungsfähige Plattform für das Management von KI-Agenten auszeichnen

• Wie IBM® watsonx Orchestrate zentrale Governance, Orchestrierung und Lebenszyklusmanagement für Agenten in verschiedenen Umgebungen bietet