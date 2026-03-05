Regierungen treten in eine Ära der KI ein, in der Untätigkeit zusätzliche Risiken mit sich bringt. Führende Politiker auf der ganzen Welt investieren immer mehr in KI, um ihre Aufgaben in den Bereichen Verteidigung, Gesundheit, Bildung und Bürgerdienste zu stärken. Große Lücken bei Datenbereitschaft, Datenkompetenzen und Datengovernance gefährden allerdings den Fortschritt. Dieser Bericht zeigt, wie Regierungen KI in ein Instrument des Fortschritts verwandeln können, das dafür sorgt, dass öffentliche Angestellte erfolgreich sind, Vertrauen aufbauen und die nationale Resilienz stärken – und die dringenden Schritte skizziert, die Regierungsverantwortliche unternehmen müssen, um Institutionen, Infrastruktur und Belegschaften für eine KI-gestützte Zukunft vorzubereiten.

Kernpunkte:

• KI-Budgets steigen stark an und verlagern sich hin zu generativer und agentischer KI.

• Nur ein Bruchteil der Regierungsdaten ist KI-fähig oder wird heute genutzt.

• Mitarbeiter, Governance und Vertrauen sind die größten Bereitschaftslücken.

• Agentische KI wird Missionen verändern – von Bürgerdiensten bis hin zur Notfallreaktion.

• Die nationale KI-Resilienz hängt von Bildung, Infrastruktur und Cybersicherheit ab.

Lesen Sie den vollständigen Bericht „Die Regierung im Zeitalter der KI“, um zu erfahren, wie Regierungen KI einsetzen, das Vertrauen stärken und ihre Belegschaft zukunftssicher machen können.