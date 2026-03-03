Infrastrukturverantwortliche stehen zunehmend unter Druck, KI-Innovationen zu unterstützen, Cyberrisiken zu bewältigen und in immer komplexeren hybriden Umgebungen zu agieren.
Dieser Leitfaden bietet ein klares, praktisches Framework, das Führungskräften hilft, die Infrastruktur ohne Unterbrechung zu modernisieren. Erfahren Sie, wie Sie:
- Eine Infrastruktur gestalten, die sich kontinuierlich an die sich ändernden Geschäftsanforderungen anpasst.
- Die Cyber-Resilienz durch schnellere Erkennung, Eindämmung und Wiederherstellung stärken.
- KI-fähige Umgebungen ohne kostspielige Komplettumstrukturierungen umsetzen.
- Die Kosteneffizienz verbessern und gleichzeitig die Flexibilität von Hybrid- und Multi-Cloud-Umgebungen unterstützen.