Ungeplante Ausfallzeiten, steigende Kosten, Sicherheitsrisiken und alternde Anlagen zählen nach wie vor zu den dringlichsten Herausforderungen für Führungskräfte im Bereich Betrieb und Einrichtung. Dennoch verlassen sich viele Unternehmen weiterhin auf veraltete Prozesse, fragmentierte Systeme und reaktive Wartungszyklen, die Effizienz und Betriebszeit einschränken.



Dieser exklusive Leitfaden erklärt die praktischen Schritte, die leistungsstarke Unternehmen nutzen, um die Wartung zu modernisieren, ohne große Teams, teure Überarbeitungen oder komplexe Datenarchitekturen zu benötigen. Diese Ressource wurde für Führungskräfte entwickelt, die für die Betriebszeit, Durchsatz und sichere, vorhersehbare Abläufe an mehreren Standorten verantwortlich sind, und bietet Ihnen einen klaren, umsetzbaren Weg zur Verbesserung.



Was Sie lernen werden:



Warum die Modernisierung der Wartung heute ein geschäftliches Gebot ist und was die Dringlichkeit in der Fertigung antreibt.

Die Haupthindernisse, die Unternehmen zurückhalten, von eingeschränkter Sichtbarkeit und manuellen Inspektionen bis hin zu fragmentierten IT-/OT-Systemen und einer alternden Belegschaft.

Ein praktischer Framework in sechs Schritten zur Stärkung der vorbeugenden Wartung, zur Einführung zustandsbasierter Auslöser, zur Verbesserung der Qualität und zur Digitalisierung von Sicherheitsprozessen.