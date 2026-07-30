Moderne Cyber-Resilienz mit IBM Storage

Erfahren Sie, warum KI-gestützte Speicherresilienz in der heutigen, zunehmend von Cyberkriminalität geprägten Geschäftswelt kritisch ist. Dieses Whitepaper erkundet die wachsende Bedrohung durch Ransomware, die Grenzen traditioneller Cybersicherheit und warum datenzentrierte Strategien für die Geschäftskontinuität unerlässlich sind.

Warum traditionelle Cybersicherheit nicht ausreicht und warum Wiederherstellungsstrategien heute eine geschäftliche Notwendigkeit sind.

Die kritische Rolle des Speichers in der Cyber-Resilienz in einer Zeit, in der Angreifer zunehmend Backups und Primärdaten ins Visier nehmen.

Wie IBM Storage durch die Kombination von KI-gestützter Anomalieerkennung, unveränderlichen Snapshots und orchestrierten Wiederherstellungsworkflows umfassenden Schutz bietet, um Ausfälle und finanzielle Auswirkungen zu minimieren.

Praktische Schritte zum Aufbau einer geschichteten, datenzentrierten Resilienz-Strategie, die sich an regulatorischen Frameworks wie NIST und NIS2 orientiert.

Erfahren Sie, wie IBM Storage integrierten, KI-gestützten Schutz, frühzeitige Bedrohungserkennung und schnelle Wiederherstellung bietet, um das wertvollste Asset Ihres Unternehmens – seine Daten – zu schützen.