Jetzt anmelden

Webinar am 28. April 2026 um 10 Uhr ET.

„Wie sieht Erfolg im Moment aus?“ Das ist die Frage, die wir von Datenverantwortlichen am häufigsten hören. Angesichts der rasanten Entwicklung im Bereich der KI war der Druck, die Datengrundlagen zu stärken und schneller zu verschieben, noch nie so groß.



Um einen klaren Überblick darüber zu bekommen, was innerhalb von Unternehmen passiert, haben wir 1.700 Chief Data Officers aus verschiedenen Branchen befragt. Sie erzählten von ihren größten Herausforderungen, von den Bereichen, in denen es echte Fortschritte gibt, und davon, was die leistungsstärksten Unternehmen anders machen.



In diesem Webinar werden wir die drei wichtigsten Prioritäten behandeln, auf die sich erfolgreiche Datenmanager konzentrieren, die Kundenbeispiele dahinter und die Schritte, die Sie jetzt ergreifen können, um Ihre eigene KI-fähige Datenstrategie voranzutreiben. Erfahren Sie, wie Sie:

Echtzeit-Zugriff auf hochwertige Daten verbessern

Skalierbare Governance aufbauen



Ein Datenteam aufbauen, das Ergebnisse erzielt

Besuchen Sie uns am 28. April um 10 Uhr ET und verlassen Sie uns mit einer Datenstrategie, die darauf ausgelegt ist, KI in großem Maßstab zu unterstützen.