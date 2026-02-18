Erfahren Sie, wie agentische KI („Agentic AI“) Unternehmen weit über klassische Chatbots und Automatisierung hinaus transformiert.
Was Sie erwartet:
1. Warum Agentic AI jetzt relevant ist
2. MultiAgentUseCases, die heute echten Mehrwert schaffen
3. Governance, Kontrolle & Risikomanagement
4. Best Practices für sichere und skalierbare MultiAgentArchitekturen
Sichern Sie sich jetzt Ihren Platz und entdecken Sie, wie Agentic AI Ihr Unternehmen sofort voranbringen kann.
Sprecher:
Peter Collenbusch, IBM Sales Leader AI Digital Work
Leslie Luise Machill, Data & AI Presales Engineer, TIMETOACT Group