Sicherstellung der Geschäftskontinuität: Richtlinienbasierte Replikation und richtlinienbasierte Hochverfügbarkeit für IBM Storage Virtualize Systems.Geschäftskontinuität stellt sicher, dass ein Unternehmen Dienstleistungen auch bei Störungen bereitstellen kann. Auch wenn einige Anwendungen vorübergehende Ausfälle tolerieren können, können größere Katastrophen erhebliche Ausfallzeit und Datenverluste verursachen, was immense Kosten für die Wiederherstellung nach sich zieht. Unternehmen sollten Datenverluste und Ausfallzeit minimieren, um die Auswirkungen auf das Geschäft und die finanzielle Belastung zu verringern.