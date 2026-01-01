Hochverfügbarkeits- und Notfallwiederherstellungs-Lösungen auf IBM Power Virtual Server

Unternehmen, die von lokalen Umgebungen zu Hybrid-Cloud-Architekturen wechseln, benötigen zunehmend robuste Strategien, um die Geschäftskontinuität sicherzustellen. Hochverfügbarkeit und Notfallwiederherstellung sind unerlässlich, um geschäftskritische Workloads vor Hardwareausfällen, Softwareproblemen und großflächigen Ausfällen zu schützen. Diese IBM Redbooks-Publikation beschreibt die IBM Lösung für die Implementierung von HA und DR auf IBM Power Virtual Server, die Unternehmensklasse-Clustering-Technologien und cloudnative Automatisierung nutzt.

In dieser Veröffentlichung wird erläutert, wie resiliente Architekturen mit PowerHA SystemMirror, GLVM und Replikation in Kombination mit IBM PowerVS-Funktionen für geografische Redundanz entworfen und bereitgestellt werden können. Sie umfasst außerdem Automatisierungsframeworks wie Ansible und Terraform, die einen Betrieb ohne Ausfallzeit und optimierte Workflow-Failover ermöglichen. Sicherheits- und Compliance-Überlegungen, einschließlich Identitätsmanagement, Verschlüsselung und Auditfähigkeit, sind in das gesamte Lösungsdesign integriert.

Die hier bereitgestellten Leitlinien richten sich an technische Fachkräfte, Berater, IT-Architekten und Spezialisten, die für die Bereitstellung hochverfügbarer und ausfallsicherer Lösungen für AIX-, IBM i- und Linux-Workloads in Hybrid Cloud-Umgebungen verantwortlich sind. Durch die Befolgung der in dieser Publikation beschriebenen Best Practices und Blueprints können Unternehmen vorhersehbare Wiederherstellungsziele (RPO/RTO) erreichen, strenge SLAs einhalten und die Betriebskontinuität auch bei unerwarteten Störungen gewährleisten.