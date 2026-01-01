KI auf IBM Z: Anwendungen und Beispiele

Da künstliche Intelligenz (KI) weiterhin ganze Branchen verändert, suchen Unternehmen nach leistungsstarken, sicheren und skalierbaren Plattformen für die Bereitstellung von KI-Workloads. IBM Z, bekannt für seine Zuverlässigkeit und Leistung auf Unternehmensniveau, ist in einer einzigartigen Position, um diesen Bedarf zu decken.

Diese IBM Redbooks-Publikation führt die Leser in die sich ständig weiterentwickelnde Landschaft der KI auf IBM Z ein und bietet einen umfassenden Überblick über die KI-Fähigkeiten und den strategischen Wert der Plattform. Ganz gleich, ob Sie gerade erst Ihre KI-Reise beginnen oder bestehende Initiativen ausbauen möchten – dieses Buch bietet klare, umsetzbare Ansatzpunkte, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind. Erkunden Sie schlüsselfertige Lösungen von IBM und unabhängigen Softwareanbietern (ISVs), erfahren Sie, wie Sie KI in Ihre bestehenden Assets integrieren können, oder lernen Sie, wie Sie maßgeschneiderte KI-Lösungen von Grund auf entwickeln.

Diese IBM Redbooks-Publikation befasst sich in erster Linie mit IBM z/OS. Sollten Sie sich speziell für Linux auf IBM Z und LinuxONE interessieren, lesen Sie bitte die IBM Redbooks-Publikation „KI für Linux auf IBM Z und LinuxONE – Anwendungen und Beispiele“ (REDP-5756).

Anhand von echten Beispielen, Erkenntnissen zur Architektur und praktischen Anleitungen versetzt dieses Buch IT-Führungskräfte, Architekten und Entwickler in die Lage, das volle Potenzial der KI auf IBM Z auszuschöpfen – und so Innovation, Effizienz und Wettbewerbsvorteile im digitalen Zeitalter voranzutreiben.