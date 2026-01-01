Daten in Erkenntnisse mit maschinellem Lernen für IBM z/OS umwandeln

Das exponentielle Datenwachstum und der Vormarsch der künstlichen Intelligenz bieten Unternehmen die Möglichkeit, Erkenntnisse zu gewinnen, die Effizienz zu steigern und ihre Gewinne zu erhöhen. Daten bilden die Grundlage für Innovation, und Unternehmen müssen fortschrittliche KI-Fähigkeiten nutzen, um wettbewerbsfähig zu bleiben, Daten während ihres gesamten Lebenszyklus zu schützen und gleichzeitig den Zugriff in Echtzeit zu ermöglichen.

IBM Z bietet eine sichere, für verschiedene Workloads geeignete Transaktionsplattform, die die Kerngeschäftsprozesse vieler Fortune-500-Unternehmen unterstützt. Dank ihrer Sicherheit, Verfügbarkeit, Zuverlässigkeit und Skalierbarkeit ist sie eine leistungsstarke Umgebung für KI, insbesondere da die Kerngeschäfte und -daten auf IBM Z entstehen.

Einige Unternehmen haben sensible Daten zuvor von IBM Z verlagert. Jetzt überdenken viele diese Entscheidung nun aufgrund des massiven Datenwachstums, steigender Sicherheitsrisiken und des Bedarfs an Echtzeit-Analysen. Unternehmen verfolgen im Bereich KI eine Datengravitationsstrategie: Um in großem Maßstab Echtzeit-Erkenntnisse in Bezug auf Geschäftsabläufe und Betriebsabläufe zu gewinnen, müssen KI-Workloads an demselben Standort wie die Anwendungen und Daten bereitgestellt werden, die die Transaktionen auf IBM Z steuern.

Machine Learning for IBM z/OS unterstützt Unternehmen dabei, Machine-Learning-Modelle direkt auf IBM z/OS bereitzustellen – in unmittelbarer Nähe zu ihren wichtigsten Workloads. In dieser sicheren Umgebung laufen KI-Bewertungsdienste parallel zu Transaktionsanwendungen und -daten, um einen hohen Durchsatz zu gewährleisten, Reaktionszeiten zu minimieren und konsistente Service Level Agreements (SLAs) zu gewährleisten.

Dieses Buch stellt „Machine Learning for IBM z/OS“ Version 3.2.0 (MLz) vor und beschreibt dessen einzigartigen Mehrwert sowie die geschäftlichen Vorteile von KI auf IBM Z. Es bietet Anleitungen, die Ihnen dabei helfen, KI auf Ihre Geschäftsziele und Anwendungsfälle abzustimmen. Es skizziert Muster für den Zugriff auf und die Nutzung von IBM Z-Daten vor Ort, in der Cloud und in hybriden Umgebungen. Zudem werden Best Practices für die Modellentwicklung, die Bereitstellung, die Inferenz sowie die Überwachung nach der Bereitstellung behandelt.