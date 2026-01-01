Einführungshandbuch für das IBM Storage Scale System

Diese IBM® Redpaper-Veröffentlichung bietet einen Überblick über das IBM Storage Scale und das IBM Storage Scale System (früher bekannt als IBM Elastic Storage® Server (IBM ESS) und IBM Elastic Storage System (ebenfalls früher bekannt als IBM ESS)). Diese skalierbaren, leistungsstarken Daten- und Dateiverwaltungslösungen basieren auf der IBM Storage Scale-Technologie. Bietet Zuverlässigkeit, Leistung und Skalierbarkeit und kann für eine Reihe von unterschiedlichen Anforderungen implementiert werden.

Das neueste IBM Storage Scale System 6000 ist das innovativste System, das Investitionsschutz bietet, um eine globale Datenplattform zu erweitern oder neu aufzubauen und sich gleichzeitig in bestehende Speichersysteme zu integrieren. Das System ermöglicht verbesserte, unterbrechungsfreie Upgrades von Flash zu Hybrid oder von Festplattenlaufwerken (HDDs) zu Hybrid. IBM Storage Scale System kann mit zwei verschiedenen Speichermedien in der Umgebung auf- oder abwärts skalieren und ist bereit für Technologien wie 200 Gb Ethernet oder InfiniBand NDR-400-Konnektivität.

Diese Publikation hilft Ihnen, die Lösung und ihre Architektur zu verstehen. Sie beschreibt die Bestellung der besten Lösung für Ihre Umgebung, die Planung der Installation und Integration der Lösung in Ihre Umgebung und die korrekte Wartung Ihrer Lösung.

Die Lösung wird aus der folgenden Kombination von physischen und logischen Komponenten erstellt:

Hardware

Betriebssystem

Speicher

Netzwerk

Anwendungen

Das Wissen über die Komponenten IBM Storage Scale und IBM Storage Scale System ist entscheidend für die Planung einer Umgebung.

Dieses Dokument richtet sich an technische Fachkräfte (Berater, technische Supportmitarbeiter, IT-Architekten und IT-Spezialisten), die für die Bereitstellung kosteneffizienter Cloud-Services und Big-Data-Lösungen verantwortlich sind. Der Inhalt dieses Dokuments kann Ihnen dabei helfen, Erkenntnisse aus den Kundendaten zu gewinnen, sodass Sie geeignete Maßnahmen ergreifen können, um Geschäftsergebnisse, Produktentwicklung und wissenschaftliche Entdeckungen zu optimieren.