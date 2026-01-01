Dieses Redpaper beschreibt eine leistungsstarke Datei- und Blockzugriffslösung, die IBM® Storage Virtualize und IBM Storage Scale nutzt, um Dateizugriffsschnittstellen bereitzustellen, die für verschiedene Workloads geeignet sind – traditionelle, Cloud-Ära- und neue (Beispiel: SAP, Webanwendungen, Genomanalyse). Es bietet eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für Implementierungsingenieure zur Integration von IBM FlashSystem® und veraltete IBM Storwize® für Block-Speicher, kombiniert mit IBM Storage Scale für Network File System-(NFS-)Dateizugriff.

Diese Lösung ist auf kleine und mittlere Unternehmen mit kleinen Speicherkapazitäten zugeschnitten und richtet sich an IBM FlashSystem-Kunden, die hauptsächlich Block Storage mit Dateizugriff benötigen. Wir planen, diese Lösung hauptsächlich über IBM Business Partner zu bewerben und unseren Kunden eine integrierte Komplettlösung zu bieten. Sie ist nicht für NAS-, Citrix- oder Home-Verzeichnis-Anwendungsfälle vorgesehen.