Viele Unternehmen, die Imperva einsetzen, kämpfen mit Skalierungsproblemen, unvorhersehbaren Preisen, Lücken in der Transparenz und Bedenken hinsichtlich des Supports.

Guardium Data Protection löst diese Probleme durch bewährte Leistung auf Unternehmensebene, Echtzeitüberwachung, vorhersehbare Lizenzierung und eine erstklassige Kundenzufriedenheit.

Ganz gleich, ob Sie bei der Nutzung von Imperva in großem Maßstab mit Instabilitäten zu kämpfen haben oder nach einer zuverlässigeren Alternative suchen – wir helfen Ihnen gerne weiter.

Wenden Sie sich an einen IBM-Vertreter oder einen unserer bewährten Geschäftspartner, um zu erfahren, warum Unternehmen von Imperva zu Guardium wechseln – und wie wir Sie bei Ihren individuellen Anforderungen unterstützen können.