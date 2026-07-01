Die neuen Regeln der digitalen Souveränität für MSPs und Systemintegratoren

Erfahren Sie, wie MSPs und Systemintegratoren die digitale Souveränität mithilfe von Architekturen, die auf Kontrolle, Ausfallsicherheit und Vertrauen ausgelegt sind, von einer Herausforderung im Bereich der Compliance in einen Wettbewerbsvorteil verwandeln können.