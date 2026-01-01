Too Big to Fail: Warum Mainframe-Ausstiegsprojekte im Zeitalter der generativen KI wahrscheinlich scheitern werden

Trotz der Behauptungen einiger KI-Anbieter und Systemintegratoren, die den „Traum“ eines Mainframe-Ausstiegs anpreisen, zeigen die Daten, dass die Realität ganz anders aussieht.



Generative KI ist in der Tat eine gute Technologie, um die Qualifikationshürde in der Softwareentwicklung zu senken, das Verständnis und die Vervollständigung von Code zu erleichtern und Teams dabei zu unterstützen, ihre täglichen Aufgaben effizienter zu erledigen. Doch das ist noch lange nicht das magische Tool, das den Mainframe-Ausstieg ermöglicht.



Die meisten Mainframe-Ausstiegsprojekte führen nicht nur zu hohen Kostenüberschreitungen, sondern gefährden auch die Geschäfts- und Betriebskontinuität. Ein plattformorientierter Ansatz – sorgfältige Bewertung der Workload und Auswahl der besten Plattform – führt bei den meisten Betriebsabläufen zu besseren Ergebnissen.