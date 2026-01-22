Finden Sie heraus, warum KI entscheidend für die Transformation des Kundenservice ist – und wie Sie die Erwartungen an den Kundenservice erfüllen können, die möglicherweise zuvor undenkbar gewesen wären, indem Sie die Funktionalität traditioneller und generativer KI kombinieren.

85 % der CEOs, die vom IBM Institute for Business Value befragt wurden, geben an, dass generative KI in den nächsten zwei Jahren direkt mit Kunden interagieren wird – wenn dies nicht bereits schon geschieht. Ist die KI-Strategie Ihres Unternehmens auf Kurs?

Entdecken Sie in diesem Handbuch Folgendes:

Warum CEOs sagen, dass Kundenservice Priorität Nr. 1 für generative KI-Investitionen ist

Der Schlüssel zum Aufbau verantwortungsvoller KI

Wie KI den Contact-Center-Betrieb optimieren, den Self-Service für Kunden verbessern und Mitarbeiter unterstützen kann, um insgesamt ein besseres Kundenerlebnis zu erreichen

Nächste Schritte für die Transformation Ihres Kundenservice

