Gartner: The State of the IBM Mainframe in 2026

In den vergangenen drei Jahren haben viele Unternehmen den IBM-Mainframe von einem Kandidaten für die Ausmusterung zu einer strategischen Säule innerhalb ihrer hybriden IT-Landschaften gemacht. Im Vergleich zu alternativen Plattformen bieten Mainframes nach wie vor unübertroffene Ausfallsicherheit, Sicherheit, Transaktionsintegrität und Abwärtskompatibilität. Unternehmen legen nun den Schwerpunkt auf die Behebung von Investitionsrückständen bei der Plattform, um ihre Mainframe-Landschaft für das nächste Jahrzehnt zukunftssicher zu machen.

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