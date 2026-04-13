Finanzteams stehen unter Druck, schnellere und genauere Ergebnisse zu liefern – doch manuelle Workflows, fragmentierte Systeme und IT-abhängige Automatisierung verlangsamen sie.
In dieser On-Demand-Sitzung erfahren Sie, wie agentische Automatisierung und KI-gestützte No-Code-Plattformen Finanzteams bei der Transformation und Beseitigung von Engpässen unterstützen. Erfahren Sie, wie Unternehmen von einfacher Automatisierung zu autonomen, selbstoptimierenden Workflows übergehen in folgenden Bereichen:
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