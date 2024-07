Lokationen

Abendveranstaltung 9. Oktober | Allianz Arena Willkommen zur exklusiven Think on Tour München Abendveranstaltung in der Business Lounge der Allianz Arena, München Fröttmaning. Nutzen Sie die Gelegenheit, sich mit Fachkollegen in einem entspannten Ambiente auszutauschen und zu netzwerken. Freuen Sie sich auf einen unvergesslichen Abend voller Inspiration und Unterhaltung. Anreise zur Allianz Arena, München, Werner-Heisenberg-Allee 25