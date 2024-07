David Dixon, Partner

Dixon verfügt über mehr als 28 Jahre Erfahrung in der Ausführung zahlreicher strategischer Bewertungen und Roadmaps zu Vorhaben mit weitreichenden Auswirkungen, insbesondere in SAP S/4HANA. Im Lauf der letzten zehn Jahre unterstützte er SAP bei zahlreichen Vorhaben und Einsätzen in den Bereichen Machbarkeitsnachweise, Projektplanung, Business-Case-Entwicklung und strategische Beratung.