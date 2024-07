Das Team für Outsourcing von Geschäftsprozessen im Finanz- und Rechnungswesen (FAO) bei IBM® Consulting verfügt über einzigartige Fähigkeiten bei der Zusammenführung fortschrittlicher Branchenressourcen und -technologien wie der Hybrid Cloud sowie Einblicke in Daten und AI. Darüber hinaus bringt es die nötige Expertise hinsichtlich intelligenter Workflows mit, die für die Umsetzung der Modernisierungsbemühungen Ihrer Finanzorganisation erforderlich ist. Wir arbeiten mit Ihnen zusammen, um Ihre End-to-End-Erfahrung neu zu definieren und zu überdenken. Zusammen entwerfen wir integrierte intelligente Prozesse, die die Auffindung, Verknüpfung und Analyse von Daten ermöglichen. Ziel ist der Gewinn tiefgreifender Erkenntnisse, die eine intelligente Entscheidungsfindung in Ihrem Finanz- und Buchhaltungsunternehmen unterstützen. So liefern wir Ihnen gemeinsam die Orchestrierungsplattform für Geschäftsprozesse, die Sie benötigen. Nämlich eine Plattform, die die Grenzen des Front- und Back-Office überwindet und Daten aus der gesamten Wertschöpfungskette Ihres Unternehmens für die kontinuierliche Lieferung von Echtzeit-Erkenntnissen nutzt.