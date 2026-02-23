Durch die Konsolidierung der Ressourcenzuweisung und -verwaltung kann die Würth Group nun über 600 logische Partitionen (LPARs) flexibel und effizient nahtlos in ihrem Pool von IBM Power-Servern betreiben. Die Lösung unterstützt über 100 SAP HANA-Datenbanken, die unter Linux laufen, bei der Transformation zu den neuen SAP S/4HANA-Anwendungen.

„In der Vergangenheit war es mit knapperen Ressourcen manchmal schwierig, schnell neue Systeme für Test- und Entwicklungsaufgaben bereitzustellen“, sagt Karsten Hespelt. „Wir mussten die Systeme manuell verschieben und unsere Workloads auf jedem Server verwalten, was sehr zeitaufwändig war. Mit unseren neuen IBM Power Servern mit IBM Power Private Cloud mit Shared Utility Capacity können wir dank der Multi-System-Ressourcen Teilungskonfiguration jetzt sowohl neue als auch geklonte Umgebungen sehr schnell bereitstellen. Das hilft uns, unser dynamisches und flexibles Transformationsprojekt zu beschleunigen. In Kombination mit dem hohen Grad der Automatisierung auf der IBM Power Plattform können wir einen resilienteren Systembetrieb bieten.”

„Dank der Flexibilität von IBM Power können wir dieselbe Infrastruktur vor, während und nach unserer SAP S/4HANA-Migration nutzen“, erklärt Jörg Engel. „Dadurch wird eine Überdimensionierung vermieden und die Kosteneffizienz gesteigert, da wir Anwendungen einfach und schrittweise verschieben und skalieren können und dabei stets die vollen Ressourcen nutzen. Das bedeutet, dass wir während des gesamten Migrationsprozesses eine optimierte Leistung für 20.000 Benutzer gleichzeitig gewährleisten können.“

Da ein erheblicher Anteil der Geschäftstransaktionen von zentralen SAP-Anwendungen abgewickelt wird, sind Zuverlässigkeit und rund um die Uhr Verfügbarkeit für die Würth Group entscheidend. „Besonders gegen Ende des Monats verlassen sich die 44.000 festangestellten Vertriebsmitarbeiter weltweit rund um die Uhr auf die Anwendungen, um Verkaufstransaktionen abzuschließen und ihre monatlichen Ziele zu erreichen“, fügt Jörg Engel hinzu. „Mit der IBM-Lösung haben wir eine solide Grundlage, um unsere Vertriebsteams zu unterstützen und unser globales Geschäft auszubauen.“

Ein weiteres wichtiges Merkmal der IBM Power-Plattform für die Würth Group ist ihre Skalierbarkeit. „Dank der Architektur der IBM Power-Plattform können wir große 100-TB-Datenbanken für SAP-Anwendungen problemlos auf 100 IBM Power-Prozessorkernen ausführen, um eine herausragende Leistung für alle Benutzer und Geschäftsprozesse zu bieten“, sagt Karsten Hespelt. „Im Rahmen unserer Migration auf SAP S/4HANA arbeiten wir daran, diese Datenbank zu optimieren. Durch den Einsatz fortschrittlicher Datenkomprimierung und umfassender Datenbereinigung werden wir auf eine viel kleinere 20 GB SAP HANA Datenbank umsteigen, um zentrale Geschäftsprozesse zukunftssicher zu gestalten.“

IBM Power-Server sind für maximale Betriebszeit, Resilienz und Cybersicherheit konzipiert. Dieser Ansatz umfasst im laufenden Betrieb austauschbare Komponenten, integrierte Redundanzfunktionen und fortschrittliche Virtualisierung. Durch dieses sorgfältige Systemdesign hat die Würth Group seit der Umstellung ihrer SAP-Anwendungen und Datenbanken auf IBM Power keine infrastrukturbedingten, ungeplanten Ausfallzeiten von IBM Power-Servern während mehrerer Systemgenerationen mehr verzeichnet. Ebenso hat der Fokus auf Wartungsfreundlichkeit eine extrem stabile Hardwareplattform zur Folge, die ein standardisiertes Systemmanagement ermöglicht. IBM Power-Server bieten außerdem eine hardwarebeschleunigte, transparente Speicherverschlüsselung mithilfe quantensicherer Kryptografie, um Geschäftsdaten noch effektiver gegen heutige und zukünftige Bedrohungen zu schützen. „Auf unseren IBM Power-Servern können sämtliche Infrastrukturwartungsarbeiten, wie beispielsweise Firmware-Updates, ohne Ausfallzeiten für Geschäftsanwendungen und Benutzer durchgeführt werden“, ergänzt Karsten Hespelt. „Die Funktion Live Partition Mobility der IBM PowerVM Enterprise Edition ist die Grundlage für die Bereitstellung von Lösungen mit nahezu gar keiner geplanten Ausfallzeit. Auf anderen Plattformen benötigen wir längere Wartungsfenster und erleben eine um das Vierfache höhere geplante Ausfallzeit, nur um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten.“

Jörg Engel resümiert: „Wir arbeiten seit über 15 Jahren mit IBM und SVA zusammen. Während dieser gesamten Zeit hat SVA immer wieder sein umfassendes Wissen über die IBM- und SAP-Lösungen unter Beweis gestellt. Die Experten von SVA und IBM haben dieses Upgrade professionell vorbereitet, um eine nahtlose Modernisierung zu ermöglichen und das Geschäftsrisiko zu minimieren. Gemeinsam haben wir das neueste Infrastruktur-Upgrade reibungslos abgeschlossen, dabei Verfügbarkeit und Leistung sichergestellt und gleichzeitig neue Flexibilität und Kapazitäten für die Zukunft bereitgestellt. Wir können neue SAP-Lösungen nun schneller einführen und die neuesten Funktionen und Verbesserungen nutzen, wodurch wir unsere SAP-Umgebung zukunftssicher gestalten und die Cloud-Bereitschaft unseres Unternehmens erhöhen.“