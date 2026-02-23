Würth Group, SVA und IBM
Für die Würth Group ist es unerlässlich, neue, kreative Konzepte schnell auf den Markt zu bringen, um der Konkurrenz einen Schritt voraus zu sein. Durch die Integration digitaler Dienstleistungen, IoT-Funktionen und nachhaltiger Eigenschaften in ihr Angebot erfüllt die Würth Group die Kundenbedürfnisse und unterstützt gleichzeitig ihre ökologische und soziale Verantwortung.
Die Würth Group arbeitet an einer umfassenden Modernisierungsinitiative, um ihre Geschäftsprozesse zu vereinfachen, Abläufe zu optimieren und die Effizienz zu steigern. Gemeinsam mit Würth IT, dem internen IT-Dienstleister der Gruppe, verlagert das Unternehmen seine wichtigen Kerngeschäfte und Datenbanken auf die hochmoderne SAP S/4HANA-Lösung und die In-Memory-Plattform SAP HANA. Würth IT betreibt die globale IT-Infrastruktur, Anwendungen und digitalen Lösungen zur Unterstützung der Geschäftstätigkeit der Würth Group.
Jörg Engel, Teamleiter SAP-Technologie bei Würth IT, sagt: „Die Würth Group ist von der Digitalisierung geprägt. Um auf den sich verändernden globalen Märkten erfolgreich zu sein, müssen wir als Würth IT die Würth Gruppe mit den neuesten Anwendungen, Tools und Technologien versorgen. Wir waren auf der Suche nach einer zukunftssicheren Plattform für SAP, die einen reibungslosen Übergang für den Multichannel-Betrieb der Gruppe rund um die Uhr ermöglicht, Geschäftsrisiken reduziert und die Leistung bietet, die wir für Wachstum und Innovation benötigen.“
Neben dem geplanten Ausbau der Infrastruktur wollte die Würth Group auch die betrieblichen Leistungen durch die Verbesserung ihrer Prozesse steigern. Das bedeutete, dass Würth IT eine hochflexible, skalierbare und zuverlässige Grundlage finden musste, um eine hohe Verfügbarkeit für alle Systeme und Anwendungen während der komplexen Geschäfts- und IT-Transformation zu ermöglichen.
Würth IT arbeitete mit dem IBM Platinum Partner SVA (System Vertrieb Alexander GmbH) zusammen, um eine flexible und skalierbare Infrastruktur für seine SAP-Anwendungen auf Basis von IBM Power Enterprise-Servern zu entwerfen und bereitzustellen. Diese vollständig virtualisierte Umgebung nutzt IBM Power Private Cloud mit Shared Utility Capacity, um cloudähnliche Agilität für flexible IT-Abläufe zu bieten.
SVA und Würth IT etablierten eine automatisierte Betriebs- und Orchestrierungsebene mit modernen Verwaltungstools von IBM und Red Hat, um die Systemkonstanz und Gesamtsicherheit zu verbessern. Dies ermöglicht den Einsatz von DevOps-Best Practices wie Infrastructure as Code (IaC), um das Virtualisierungsmanagement zu vereinfachen, Abläufe zu standardisieren und die Produktivität weiter zu steigern.
Für die neue SAP S/4HANA-Lösung wird ein schneller, hochleistungsfähiger und resilienter Datenspeicher über IBM SAN Volume Controller Knoten bereitgestellt, die mit der IBM Spectrum Virtualize Software erstellt wurden, als gestreckter Cluster eingerichtet sind und von mehreren IBM Storage FlashSystem Storage Arrays unterstützt werden.
Karsten Hespelt, Senior Unix Systems Administrator bei Würth IT, fügt hinzu: „Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit dem IBM Platinum Partner SVA, die Kooperation mit dem Team ist hervorragend. Sie bieten wertvolle Anleitungen und praktische Unterstützung, um die neuesten Technologien einzusetzen und die Systemleistung im gesamten IBM-Technologiestack zu optimieren. Mithilfe der fortschrittlichen IBM Power-Funktionen und in Zusammenarbeit mit SVA haben wir die Migration zur neuen IBM Power-Infrastruktur ohne spürbare Unterbrechung für unsere Benutzer abgeschlossen. SVA unterstützt uns auch proaktiv bei unseren monatlichen Treffen mit IBM und weiß genau, wie wir unseren IT-Betrieb noch zuverlässiger und effizienter gestalten können. Sie führen regelmäßig Überprüfungen durch und empfehlen uns Sicherheitspatches, um maximale Verfügbarkeit und Schutz zu erzielen."
Die Würth Group setzt für den Betrieb ihrer geschäftskritischen SAP-Systeme auf Betriebssysteme von IBM und Red Hat. Für einige der wichtigsten Server implementierte das Unternehmen eine IBM Zuverlässigkeitslösung, um eine nahezu kontinuierliche Verfügbarkeit der Anwendung mit fortschrittlicher Fehlererkennung, Failover und Wiederherstellungsfunktionen zu gewährleisten.
SAP-Anwendungen spielen für viele Prozesse in der Würth Group eine entscheidende Rolle. Das Lösungsangebot umfasst SAP S/4HANA-Anwendungen, SAP HANA-Datenbanken, SAP Extended Warehouse Management, SAP Business Warehouse powered by SAP HANA und andere SAP-Lösungen. Die Würth Group nutzt die SAP Cloud Connector-Software, um eine Hybrid-Cloud-Architektur aufzubauen und ihre On-Premises-Lösungen mit der Cloud zu verbinden. So lassen sich ihre Anwendungen zuverlässig, schnell und ohne Latenzprobleme in die SAP Business Technology Platform integrieren.
Harald Holl, Leiter für Infrastruktur bei Würth IT, sagt: „Durch den Einsatz von IBM Power gewährleisten wir maximale Verfügbarkeit, höchste Sicherheit und optimale Leistung. Das ist die perfekte Grundlage, um unsere SAP-Workloads zu optimieren. Die Zusammenarbeit mit IBM und SVA war perfekt, das Engagement und die Expertise ihrer Teams waren entscheidend für die erfolgreiche Implementierung.“
Durch die Konsolidierung der Ressourcenzuweisung und -verwaltung kann die Würth Group nun über 600 logische Partitionen (LPARs) flexibel und effizient nahtlos in ihrem Pool von IBM Power-Servern betreiben. Die Lösung unterstützt über 100 SAP HANA-Datenbanken, die unter Linux laufen, bei der Transformation zu den neuen SAP S/4HANA-Anwendungen.
„In der Vergangenheit war es mit knapperen Ressourcen manchmal schwierig, schnell neue Systeme für Test- und Entwicklungsaufgaben bereitzustellen“, sagt Karsten Hespelt. „Wir mussten die Systeme manuell verschieben und unsere Workloads auf jedem Server verwalten, was sehr zeitaufwändig war. Mit unseren neuen IBM Power Servern mit IBM Power Private Cloud mit Shared Utility Capacity können wir dank der Multi-System-Ressourcen Teilungskonfiguration jetzt sowohl neue als auch geklonte Umgebungen sehr schnell bereitstellen. Das hilft uns, unser dynamisches und flexibles Transformationsprojekt zu beschleunigen. In Kombination mit dem hohen Grad der Automatisierung auf der IBM Power Plattform können wir einen resilienteren Systembetrieb bieten.”
„Dank der Flexibilität von IBM Power können wir dieselbe Infrastruktur vor, während und nach unserer SAP S/4HANA-Migration nutzen“, erklärt Jörg Engel. „Dadurch wird eine Überdimensionierung vermieden und die Kosteneffizienz gesteigert, da wir Anwendungen einfach und schrittweise verschieben und skalieren können und dabei stets die vollen Ressourcen nutzen. Das bedeutet, dass wir während des gesamten Migrationsprozesses eine optimierte Leistung für 20.000 Benutzer gleichzeitig gewährleisten können.“
Da ein erheblicher Anteil der Geschäftstransaktionen von zentralen SAP-Anwendungen abgewickelt wird, sind Zuverlässigkeit und rund um die Uhr Verfügbarkeit für die Würth Group entscheidend. „Besonders gegen Ende des Monats verlassen sich die 44.000 festangestellten Vertriebsmitarbeiter weltweit rund um die Uhr auf die Anwendungen, um Verkaufstransaktionen abzuschließen und ihre monatlichen Ziele zu erreichen“, fügt Jörg Engel hinzu. „Mit der IBM-Lösung haben wir eine solide Grundlage, um unsere Vertriebsteams zu unterstützen und unser globales Geschäft auszubauen.“
Ein weiteres wichtiges Merkmal der IBM Power-Plattform für die Würth Group ist ihre Skalierbarkeit. „Dank der Architektur der IBM Power-Plattform können wir große 100-TB-Datenbanken für SAP-Anwendungen problemlos auf 100 IBM Power-Prozessorkernen ausführen, um eine herausragende Leistung für alle Benutzer und Geschäftsprozesse zu bieten“, sagt Karsten Hespelt. „Im Rahmen unserer Migration auf SAP S/4HANA arbeiten wir daran, diese Datenbank zu optimieren. Durch den Einsatz fortschrittlicher Datenkomprimierung und umfassender Datenbereinigung werden wir auf eine viel kleinere 20 GB SAP HANA Datenbank umsteigen, um zentrale Geschäftsprozesse zukunftssicher zu gestalten.“
IBM Power-Server sind für maximale Betriebszeit, Resilienz und Cybersicherheit konzipiert. Dieser Ansatz umfasst im laufenden Betrieb austauschbare Komponenten, integrierte Redundanzfunktionen und fortschrittliche Virtualisierung. Durch dieses sorgfältige Systemdesign hat die Würth Group seit der Umstellung ihrer SAP-Anwendungen und Datenbanken auf IBM Power keine infrastrukturbedingten, ungeplanten Ausfallzeiten von IBM Power-Servern während mehrerer Systemgenerationen mehr verzeichnet. Ebenso hat der Fokus auf Wartungsfreundlichkeit eine extrem stabile Hardwareplattform zur Folge, die ein standardisiertes Systemmanagement ermöglicht. IBM Power-Server bieten außerdem eine hardwarebeschleunigte, transparente Speicherverschlüsselung mithilfe quantensicherer Kryptografie, um Geschäftsdaten noch effektiver gegen heutige und zukünftige Bedrohungen zu schützen. „Auf unseren IBM Power-Servern können sämtliche Infrastrukturwartungsarbeiten, wie beispielsweise Firmware-Updates, ohne Ausfallzeiten für Geschäftsanwendungen und Benutzer durchgeführt werden“, ergänzt Karsten Hespelt. „Die Funktion Live Partition Mobility der IBM PowerVM Enterprise Edition ist die Grundlage für die Bereitstellung von Lösungen mit nahezu gar keiner geplanten Ausfallzeit. Auf anderen Plattformen benötigen wir längere Wartungsfenster und erleben eine um das Vierfache höhere geplante Ausfallzeit, nur um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten.“
Jörg Engel resümiert: „Wir arbeiten seit über 15 Jahren mit IBM und SVA zusammen. Während dieser gesamten Zeit hat SVA immer wieder sein umfassendes Wissen über die IBM- und SAP-Lösungen unter Beweis gestellt. Die Experten von SVA und IBM haben dieses Upgrade professionell vorbereitet, um eine nahtlose Modernisierung zu ermöglichen und das Geschäftsrisiko zu minimieren. Gemeinsam haben wir das neueste Infrastruktur-Upgrade reibungslos abgeschlossen, dabei Verfügbarkeit und Leistung sichergestellt und gleichzeitig neue Flexibilität und Kapazitäten für die Zukunft bereitgestellt. Wir können neue SAP-Lösungen nun schneller einführen und die neuesten Funktionen und Verbesserungen nutzen, wodurch wir unsere SAP-Umgebung zukunftssicher gestalten und die Cloud-Bereitschaft unseres Unternehmens erhöhen.“
Die Würth Group ist führend in der Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von Montage- und Befestigungsmaterialien mit Hauptsitz im deutschen Künzelsau. Die Gruppe beschäftigt derzeit mehr als 87.000 Mitarbeiter in über 400 Unternehmen mit mehr als 2.800 Geschäften in 80 Ländern. Die Gruppe erzielte im Geschäftsjahr 2024 einen Umsatz von 20,2 Milliarden Euro.
Würth IT ist der interne IT-Dienstleister und für die IT-Beratung der Gruppe zuständig, unterstützt alle Unternehmensgruppen und befähigt die globalen Geschäftsprozesse der Würth Group von Logistik über Vertrieb bis hin zu E-Commerce mit digitalen Lösungen.
IBM Platinum Partner SVA System Vertrieb Alexander GmbH ist ein führender IT-Systemintegrator in Deutschland mit 3.800 Mitarbeitern in 28 Niederlassungen. SVA ist auf hochwertige IT-Infrastruktur und umfassende IT-Dienstleistungen spezialisiert. Die technischen Experten des Unternehmens bieten kundenspezifische Beratung und Unterstützung, damit Unternehmen den Wert ihrer IT-Investitionen durch Optimierung und intelligente Softwarelösungen maximieren können.
Entscheiden Sie sich für IBM Power für SAP HANA, um Ihre wichtigsten Datenbanken nahtlos zu skalieren
