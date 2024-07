Die Möglichkeit, eamli zu aktualisieren und zu erweitern, ergab sich dank eines zufälligen Treffens beim Tee mit der Premierministerin. Völlig normal.

„Wir wurden in die Downing Street Number 10 eingeladen“, erinnert sich Webber, „genau genommen zu einer Gartenteeparty, die von Theresa May und dem Ministerium für internationalen Handel ausgerichtet wurde. Sie hatten große Technologieunternehmen und wachstumsstarke kleine und mittlere Unternehmen aus dem Technologiesektor zusammengebracht – darunter auch einen unserer Mitbegründer, Andy McCartney – um hoffentlich einige Diskussionen anzustoßen. Und dort haben wir IBM kennengelernt und uns sofort verstanden.“

Whitespace erkannte das Potenzial der IBM Technologie und entschied sich schnell, IBM Business Partner zu werden und eamli mit IBM Cloud Paks und Red Hat® OpenShift® zu erweitern.

Die aktualisierte Lösung bietet ein datengesteuertes Tool zur Entscheidungsfindung, das durch fortschrittliches maschinelles Lernen auf der Grundlage eines genetischen Algorithmus unterstützt wird. „eamli erfasst Daten aus allen Investitionen und Ressourcen, die damit verbunden sind, und schafft so eine 360-Grad-Ansicht aller Projekte und Programme, die derzeit in Betrieb sind“, fügt Webber hinzu. „Alle Daten befinden sich an einem Ort, sodass die Entscheidungsträger entsprechend planen können.“

„Die Benutzer können auch eine Sandbox erstellen, in der alle ihre Projekte und Programme gespeichert sind“, fährt er fort. „So können sie ‚Was wäre wenn?’-Simulationen in Echtzeit mit ihren aktuellen Daten durchführen, um zu sehen, was passieren würde, wenn sie Budget- oder Zeitplanänderungen vornehmen würden. Mit eamli haben sie effektiv mehr als drei Millionen Data Scientists und Geschäftsanalytiker, die alle Simulationen gleichzeitig in weniger als einer Sekunde durchspielen können.“

Red Hat OpenShift dient als primäre Entwicklungsumgebung für eamli, während IBM Cloud Paks – insbesondere IBM® Cloud Pak for Business Automation und IBM Cloud Pak for Data – bei der Datenverwaltung und -integration helfen, indem sie relevante Datensätze und Kundensysteme schnell miteinander verbinden. Um die Instanz für die britische Regierung zu unterstützen, hat das Unternehmen das Angebot in einer containerisierten Instanz von IBM® Cloud implementiert. eamli ist jedoch nicht an eine Cloud gebunden, sondern kann jede vom Benutzer gewählte Plattform unterstützen.

Um die Nutzung der IBM Technologie innerhalb seines Angebots zu vereinfachen, unterzeichnete Whitespace ein IBM Embedded Solution Agreement (ESA). „Das verschafft uns klare Vorteile in Bezug auf die Technik und die Roadmap“, erklärt Webber. „Durch die Möglichkeit, IBM Automation direkt in eamli einzubetten, können wir die erforderlichen Daten schneller verbinden und für unsere Kunden bereitstellen. Und da wir ein schnell wachsendes Unternehmen sind, haben wir gerne ein klares Verständnis von Kosten und Möglichkeiten. Im Rahmen von ESA haben wir eine Lizenzgebühr zum Festpreis für die IBM Technologie, was für uns sehr wichtig ist, wenn wir wachsen und skalieren wollen.“