In Erwartung einer bedeutenden Veränderung in ihrem Wettbewerbsumfeld investierte die Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn in moderne Systeme wie ein Ticketing- und Onboard-Computersystem, das die Erfassung wichtiger Daten über Fahrgäste, Abfahrts- und Ankunftszeiten usw. erheblich verbessern wird. Aber die Datenmenge versprach, exponentiell komplexer zu sein, als das Unternehmen effektiv erfassen und analysieren könnte.