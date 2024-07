Die Entwickler von Vivy hatten in der Vergangenheit Erfahrungen mit Datadog, New Relic und verschiedenen Open-Source-Tools gemacht. Als sie also eine Application Performance Management (APM)-Lösung suchten, die die Komplexität der Überwachung ihrer containerisierten Microservices-basierten Anwendungen bewältigen konnte, wussten sie, dass sie etwas Neues finden mussten. Vivy wählte Instana, da es keinerlei Konfiguration erforderte, alle Dienste automatisch erkannte und jede Anfrage verfolgte.

„Instana versteht, dass alles miteinander verbunden ist“, sagt Kirill Merkushev, Head of Backend bei Vivy. Mit Instana werden alle Vivy-Komponenten und -Dienste sowie deren Abhängigkeiten automatisch erkannt und jede Anfrage wird von Anfang bis Ende verfolgt. Vivy war in der Lage, manuelle Prozesse zu eliminieren und verfügt nun über einen vollständigen Einblick in seine Anwendungen und Dienste mit präzisen Informationen über Dienstabhängigkeiten, Stack Traces pro Dienst und Anforderungszeiten jedes einzelnen Dienstes.

Da die Kunden von Vivy immer und überall mobilen Zugriff benötigen, kann Vivy es sich nicht leisten, dass seine Anwendungen oder Dienste für einen bestimmten Zeitraum langsam oder nicht verfügbar sind. Mit der automatischen Ursachenanalyse von Instana wird jedes Mal, wenn ein langsamer Dienst oder eine problematische Anfrage vorliegt, ein einzelner Vorfall ausgelöst, der alle entsprechenden Ereignisse sowie die Identifizierung der wahrscheinlichsten Grundursache umfasst. Mit diesen verwertbaren Daten können die Techniker von Vivy die Situation schnell einschätzen und Probleme ohne zu zögern lösen. Merkushev: „Wenn sich vor Instana ein Fehler in die Produktion einschlich, konnte es bis zu drei Tage dauern, bis die Entwickler die Ursache gefunden und das Problem dauerhaft behoben hatten. Mit Instana werden wir sofort über die Grundursache informiert und können das Problem in einem Drittel der Zeit oder weniger lösen.“

Da Vivy mit sensiblen Gesundheitsdaten umgeht, ist es wichtig, dass das Unternehmen alle geltenden Datenschutzgesetze einhält. Die Anwendung von Vivy verarbeitet eine Reihe sensibler Daten, von Krankenakten bis hin zu Finanzinformationen. Daher hat es für Vivy oberste Priorität, alle Daten vor dem unbefugten Zugriff Dritter zu schützen. Durch den Einsatz modernster Verschlüsselungstechnologie und die Einhaltung strengster Datenschutzrichtlinien trägt Vivy dazu bei, dass nur der Nutzer Zugriff auf seine Daten hat.

Darüber hinaus muss Vivy sicherstellen, dass keine sensiblen, identifizierbaren Informationen an Tools von Drittanbietern gesendet werden. Vivy war in der Lage, Instana nahtlos zu konfigurieren und Daten zu analysieren, um sicherzustellen, dass das Unternehmen alle Anforderungen an die Einhaltung der Datenschutzbestimmungen erfüllt und gleichzeitig den erforderlichen Nutzen aus den automatischen Überwachungsfunktionen von Instana zieht. Instana hat es Vivy außerdem erleichtert, zu erkennen, wann Hacker versuchen, auf Patientendaten zuzugreifen. „Da Instana alle Anfragen durch die Vivy-Infrastruktur verfolgt“, erklärt Merkushev, „können wir sofort sehen, wenn wir einen Anstieg der Anfragen verzeichnen. Mit Instana können wir schnell erkennen, ob der Anstieg durch Fehler oder durch Hacker verursacht wurde.“