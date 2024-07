UWV arbeitete eng mit dem IBM Business Partner You-Get BV zusammen, um die NOW-Anwendung für Ausnahmeregelungen bei Anträgen unter Verwendung der Business Automation Workflow-Funktion von IBM Cloud Pak for Business Automation zu entwickeln. Die Anwendung half bei der Bewältigung einer der größten Herausforderungen, mit denen das Unternehmen bei der Bearbeitung von Programmanträgen konfrontiert war: die Sicherstellung, dass alle genehmigten Anträge mit den komplexen Vorschriften und Anforderungen des NOW-Programms in Einklang standen.

Und so funktionierte es: Ein Unternehmen beantragte die NOW-Fördermittel über ein Online-Portal. Wenn es eine Ausnahme gab (z. B. eine veraltete Adresse oder ein Unternehmen mit Niederlassungen außerhalb der Niederlande) leitete das System den Antrag auf Basis eines festgelegten Prozesses über die Business Automation Workflow-Funktion an die entsprechende Abteilung weiter. Jede Art von Ausnahme folgte ihrem eigenen Prozess, je nachdem, welche Maßnahmen zur Lösung erforderlich waren. Erledigte Anfragen wurden nachts in Batches zusammengefasst und für die nächste Verarbeitungsstufe wieder in die Anwendung eingegeben.

Innerhalb von sechs Wochen veröffentlichte das Team seine erste Iteration der NOW-Anwendung – eine bemerkenswerte Leistung, wenn man bedenkt, dass die UWV normalerweise Monate oder sogar Jahre für die Einführung neuer Anwendungen benötigt. Peter van der Heijden, Programmdirektor E-Werken, erklärt: „Wir waren alle erstaunt, dass wir das geschafft haben, nicht nur aus der Perspektive unseres Unternehmens, sondern aus der des gesamten öffentlichen Sektors in den Niederlanden. Es war erstaunlich, dass wir es in so kurzer Zeit zum Laufen bringen konnten.“

Nach der Einführung entwickelte das Team die Anwendung mit Hilfe der agilen Methodik weiter und begann sofort mit der Arbeit an der nächsten Iteration, um die Prozesse weiter zu automatisieren und zu optimieren, bekannte Probleme zu beheben und das Benutzerfeedback einzuarbeiten. Alle zwei Wochen gab das Team eine neue Version heraus. Zuvor dauerten die Entwicklungszyklen drei Monate oder noch länger. Diese Fähigkeit zur kontinuierlichen Aktualisierung war von entscheidender Bedeutung, um den Änderungen der Regierung an dem Programm gerecht zu werden, die in den dreimonatigen Registrierungszyklen von NOW vorgenommen wurden.

Die kurze Einführungszeit für neue Versionen, die bemerkenswerte Geschwindigkeit, mit der das Team die Lösung überhaupt erst zum Laufen brachte, und die hohe Qualität der Ergebnisse zogen die Aufmerksamkeit des UWV-Vorstands und anderer Abteilungen auf sich. „Wir hatten bereits damit begonnen, die Business Automation Workflow-Funktionen als allgemeines IKT-Tool (Informations- und Kommunikationstechnologie) innerhalb der UWV zu implementieren. Aber jetzt waren die Leute noch mehr von seinem Wert, seiner Flexibilität und seiner Fähigkeit, in kurzer Zeit hervorragende Ergebnisse zu liefern, überzeugt“, sagt van der Heijden.

Das nächste Projekt – die Rationalisierung der Prozesse für das UWV-Programm zur Zahlung von Arbeitslosenunterstützung – war komplexer. „Es gibt viele Altsysteme, die hier eine Rolle spielen, jedes System mit seinem eigenen Workloads“, sagt van der Heijden. „Unser Ziel ist es, all diese Systeme und Workloads in eine Anwendung zu integrieren, mit der die Mitarbeiter ihre Arbeit einsehen, priorisieren und organisieren können.“

Der Kundenprozess umfasst die Einhaltung zahlreicher staatlicher Vorschriften, die mehrere Entscheidungspunkte erfordern. „Wir haben die IBM Cloud Pak for Business Automation-Funktion des Operational Decision Management genutzt, um dabei zu unterstützen“, erklärt van der Heijden. „Auf unserer Website interagiert diese Funktion mit den Kunden und liefert Antworten auf der Grundlage ihrer Eingaben, um so den Antragsprozess zu unterstützen. Im Backend greift die Funktion auf einige der gleichen regulatorischen Informationen zurück, um den Mitarbeitern Entscheidungshilfen zu geben.“ Nach sorgfältiger Vorbereitung – bei 2.000 Mitarbeitern, die sich auf die Anwendung verließen, war es entscheidend, dass sie von Anfang an ihren Bedürfnissen entsprach – führte das Team die Anwendung im Juli 2021 ein.