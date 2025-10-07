Die Universität von Auckland wendet sich an ihre Studentenschaft, um agentische Lösungen zu entwickeln
Forscher an der University of Auckland, Waipapa Taumata Rau, einer bedeutenden neuseeländischen Bildungseinrichtung, sehen sich seit langem mit der Komplexität von Finanzierung, Ethik und regulatorischen Anforderungen für die Forschung konfrontiert.
Vor Beginn eines Forschungsprojekts reichen Forscher in der Regel mehrere Zuschussanträge bei in- und ausländischen Geldgebern ein, die jeweils ihre eigenen Fördervoraussetzungen, Antragsformulare und Bewertungskriterien haben. Sobald die Finanzierung gesichert ist, müssen die Forscher eine ethische Genehmigung von nationalen oder institutionellen Ethikkommissionen einholen, wenn sie Forschung mit Tieren oder menschlichen Teilnehmern betreiben. Forscher müssen außerdem eine Exportgenehmigung bei der neuseeländischen Regierung beantragen, wenn sie exportkontrollierte Daten oder Technologien an Mitarbeiter in Übersee senden. All diese Anforderungen sorgen für Frustration und Verzögerungen bei den Forschenden und reduzieren die Zeit, die für die Forschung zur Verfügung steht, erheblich.
Um diese frustrierenden Verzögerungen zu überwinden, veranstaltete die Universität in Zusammenarbeit mit IBM einen Hackathon für ihre Studenten im Studiengang Master of AI. Die Initiative wurde von einem leitenden Spezialisten für künstliche Intelligenz und generative KI bei IBM und Dr. Thomas Lacombe, Direktor des Master of Artificial Intelligence (MAI) Programms der Universität, vorangetrieben. Gemeinsam erarbeiteten sie das Framework für den Hackathon rund um den Forschungsantragsprozess, mit Anwendungsfällen, die von Nick Kearns vom Forschungs- und Innovationsbüro der Universität bereitgestellt wurden. Zur Unterstützung der Studenten stellte IBM seine Technologieplattformen – IBM® watsonx.ai und IBM watsonx Assistant – zur Verfügung und lieferte zusammen mit dem IBM Business Partner ElementX strukturierten Input für die Bewertungskriterien, Mentoring und technisches Fachwissen für den Hackathon.
Mithilfe von IBM watsonx.ai entwickelten konkurrierende Studententeams innovative, KI-gestützte Agenten, um die Antrags- und Prüfungsprozesse für Förderanträge, Ethikanträge und Exportkontrollgenehmigungen zu optimieren. Durch die Nutzung von Daten aus öffentlich zugänglichen Dokumenten und die Verwendung von kurzen Aufforderungen zur Anpassung an die Erwartungen der Prüfer lieferten die Proof-of-Concept-Lösungen der Studenten relevantes, kontextbezogenes Feedback für Forschende, mit dem sie ihre Anträge verbessern und die Compliance mit den Anforderungen von Geldgebern, Universitäten und Behörden sicherstellen konnten.
Die von den Studierenden entwickelten Proof-of-Concept-Lösungen zeigten den Wert und die Machbarkeit von Lösungen im Bereich der agentischen KI für die Forschungsverwaltung, die Forschern erhebliche Zeitersparnisse ermöglichen könnten. Von den getesteten Musteranträgen leitete der KI-Agent 95 % an den richtigen Ausschuss weiter und erkannte 85 % der bekannten Fehler, die während des Antragsprozesses auftreten.
Nach Durchführung des Hackathons arbeiten die Universität und IBM weiterhin gemeinsam an der Entwicklung von unternehmensspezifischen Lösungen für die Forschungsadministration. Die auf IBM® Cloud gehosteten Lösungen, die IBM watsonx verwenden, sind kostengünstig und damit skalierbar und bedarfsgerecht für die Universität einsetzbar.
Die University of Auckland wurde 1883 gegründet und ist mit über 40.000 Studierenden die größte Universität Neuseelands. Die Einrichtung ist bekannt für ihre herausragende Forschung und ihr Engagement für Innovation und bietet eine breite Palette an Bachelor- und Masterstudiengängen in verschiedenen Fachbereichen an.
ElementX ist ein Technologieunternehmen, das sich auf die Entwicklung fortschrittlicher Lösungen für KI und maschinelles Lernen spezialisiert hat. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung innovativer Produkte, die das Benutzererlebnis und die Effizienz durch intelligente Automatisierung und datengesteuerte Erkenntnisse verbessern. ElementX arbeitet eng mit seinen Kunden zusammen, um maßgeschneiderte Lösungen für deren individuelle Bedürfnisse zu entwickeln. Dabei werden modernste Technologien eingesetzt, um komplexe Herausforderungen zu lösen und die digitale Transformation voranzutreiben. Das Know-how des Unternehmens erstreckt sich über verschiedene Branchen und gewährleistet verlässliche, skalierbare und wirkungsvolle Ergebnisse.
