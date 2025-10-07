Forscher an der University of Auckland, Waipapa Taumata Rau, einer bedeutenden neuseeländischen Bildungseinrichtung, sehen sich seit langem mit der Komplexität von Finanzierung, Ethik und regulatorischen Anforderungen für die Forschung konfrontiert.

Vor Beginn eines Forschungsprojekts reichen Forscher in der Regel mehrere Zuschussanträge bei in- und ausländischen Geldgebern ein, die jeweils ihre eigenen Fördervoraussetzungen, Antragsformulare und Bewertungskriterien haben. Sobald die Finanzierung gesichert ist, müssen die Forscher eine ethische Genehmigung von nationalen oder institutionellen Ethikkommissionen einholen, wenn sie Forschung mit Tieren oder menschlichen Teilnehmern betreiben. Forscher müssen außerdem eine Exportgenehmigung bei der neuseeländischen Regierung beantragen, wenn sie exportkontrollierte Daten oder Technologien an Mitarbeiter in Übersee senden. All diese Anforderungen sorgen für Frustration und Verzögerungen bei den Forschenden und reduzieren die Zeit, die für die Forschung zur Verfügung steht, erheblich.