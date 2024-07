Die Herausforderung Die Union Bank, N.A. wollte die Reaktionsfähigkeit weiter erhöhen und die Kosten senken, indem sie ihre 1994 begonnene ECM-Strategie zur Abschaffung papierintensiver manueller Prozesse weiter ausbaute.

Umsetzung Die Bank tat sich mit dem IBM Business Partner Pyramid Solutions, Inc. zusammen, um die bestehenden IBM FileNet-Content-Management-Lösungen mit der IBM Case Manager-Software zu erweitern.

Vorteile Durch die geschäftsorientierte Modellierung von Anwendungsfällen und die Förderung der Wiederverwendbarkeit beschleunigt die Union Bank den Einsatz von Prozessverbesserungen im gesamten Unternehmen.