In den letzten Jahren waren Mobilfunkbetreiber in der Türkei viel strengeren Vorschriften unterworfen, insbesondere in Bezug auf Kundendaten und Datenschutz. Die neuen Anforderungen sehen Strafen für Betreiber vor, die Kundenbeziehungen zu Personen unterhalten, die bei der Unterzeichnung ihres ursprünglichen Vertrags nicht die entsprechenden Informationen zur Verfügung gestellt haben.