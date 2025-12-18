Trade Works hat eine innovative Finanzhandelsplattform entwickelt, die durch die gemeinsame Nutzung von FX/CFD-Systemen Kosten und Zeitaufwand reduziert.
Trade Works beschäftigt sich mit der Planung und Entwicklung von Online-Transaktionssystemen für Finanzinstitute, dem Aufbau von E-Commerce-Plattformen sowie anderen Systemen. Mit firmeninterner Paketentwicklung, Cloud-Services und Infrastrukturservices für die Multi-Faktor-Authentifizierung als tragende Säulen unterstützt das Unternehmen seit langem stabile Systeme und reibungslose Finanztransaktionen durch integrierte Services, von der Planung über die Wartung bis zum Betrieb.
Im Bereich der Finanztransaktionssysteme, dem Kerngeschäft von Trade Works, gibt es seit vielen Jahren eine Reihe von Problemen, mit denen Finanzinstitute konfrontiert sind. Herkömmliche FX/CFD-Systeme wurden von jeder Institution individuell entwickelt und implementiert, was zwangsläufig zu längeren Entwicklungszeiten und höheren Kosten führte. Darüber hinaus überlagerten sich die Renovierungskosten aufgrund von Anforderungen der Investoren und der Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften, was die Gesamtkostenbelastung der Systemarchitektur erhöhte. Diese Herausforderungen schmälerten nicht nur den Wettbewerbsvorteil der Finanzinstitute und behinderten die Gewinnung neuer Investoren, sondern erschwerten auch den Eintritt neuer Marktteilnehmer in den FX/CFD-Markt.
Es bestand ein dringender Bedarf seitens der Finanzinstitute, die Anlegererfahrung zu verbessern und ihre Dienstleistungen durch umfassende Komplettservices auszuweiten, um diese Probleme zu lösen und die weitere Nutzung zu fördern.
Um diese Probleme zu lösen, konzentrierte sich Trade Works auf den Service eines Anbieters von Anwendungsdiensten (ASP) für das FX/CFD-System. Trade Works nutzte IBM Power/IBM i, das eine hervorragende Verfügbarkeit und Leistung bietet, um eine solide Grundlage zu schaffen.
Darüber hinaus nutzte das Unternehmen seine Stärken aus langjähriger Expertise in den Bereichen Spitzentechnologie und Sicherheit auf Cloud-Plattformen sowie im UI/UX-Design mit Schwerpunkt auf Benutzerfreundlichkeit und begann mit der Entwicklung eines neuen ASP-Dienstes mit Mitgliedern, die über umfangreiche Erfahrung mit Finanztransaktionssystemen verfügen.
„Um ein geschäftskritisches Finanzsystem aufzubauen, brauchten wir Stabilität und Zuverlässigkeit, insbesondere im FX/CFD-Handel, wo hohe Rechenleistung zur Verarbeitung riesiger Transaktionsdaten in Echtzeit unerlässlich war. Auch die Stärkung der Sicherheitsmaßnahmen, die in den letzten Jahren immer wichtiger geworden sind, war ein großes Thema. Wir haben uns für IBM Power/IBM i als die optimale Plattform entschieden, um diese Anforderungen umfassend zu erfüllen“, sagt Kazuyuki Nakahara, Geschäftsführer der Solutions Division des Unternehmens.
Das Ergebnis dieser Initiative ist der innovative gemeinsame ASP-Service TradePower FX/CFD für Finanzinstitute. Neben der Kostensenkung dank der Skalierbarkeit des Shared Service gelang es dem Unternehmen auch, die Kostenbarrieren für den Markteintritt drastisch zu senken.
Trade Works stellte TradePower FX/CFD für den Devisenmargenhandelsdienst GMO Aozora FX der GMO Aozora Net Bank bereit. Die Bank nahm am 10. August 2025 den Produktionsbetrieb auf und treibt die Weiterentwicklung ihrer FX/CFD-Dienstleistungen auch zukünftig weiter voran.
Beginnend mit der Einführung bei der GMO Aozora Net Bank plant Trade Works, sein Geschäft im FX/CFD-Markt weiter auszubauen und das System weiteren Finanzinstituten vorzustellen.
Um die Kundenzufriedenheit zu verbessern und durch kontinuierliche Funktionserweiterungen zur Entwicklung von Finanzinstituten beizutragen, wird das Unternehmen die Entwicklung von KI-basiertem Risikomanagement und automatisierten Handelsfunktionen fortsetzen sowie die Digitalisierung von Finanzinstituten im Hinblick auf die Expansion in Überseemärkte unterstützen.
Trade Works Co., Ltd.(Tokyo Stock Exchange STD 3997, Minato-ku, Tokyo, President: Masakatsu Saito) ist ein Fintech-Unternehmen, das Internet-Transaktionssysteme für Finanzinstitute plant und entwickelt. Es erzielt hohe Zuverlässigkeit und Sicherheit auf einer Cloud-Plattform, mit einer Kernstärke im UI/UX-Design und Schwerpunkt auf Benutzerfreundlichkeit. Viele Unternehmensmitglieder verfügen über umfangreiche Erfahrung in der IT-Branche, und es erregt Aufmerksamkeit wegen seines Potenzials, die Finanzdienstleistungen der Zukunft zu unterstützen. Neben der nächsten Generation der Wertpapierbörsensystemen von Trade Works strebt das Unternehmen auch eine Expansion nach Übersee an, indem es Missionspakete, generative KI und mehr einsetzt.
