Trade Works beschäftigt sich mit der Planung und Entwicklung von Online-Transaktionssystemen für Finanzinstitute, dem Aufbau von E-Commerce-Plattformen sowie anderen Systemen. Mit firmeninterner Paketentwicklung, Cloud-Services und Infrastrukturservices für die Multi-Faktor-Authentifizierung als tragende Säulen unterstützt das Unternehmen seit langem stabile Systeme und reibungslose Finanztransaktionen durch integrierte Services, von der Planung über die Wartung bis zum Betrieb.

Im Bereich der Finanztransaktionssysteme, dem Kerngeschäft von Trade Works, gibt es seit vielen Jahren eine Reihe von Problemen, mit denen Finanzinstitute konfrontiert sind. Herkömmliche FX/CFD-Systeme wurden von jeder Institution individuell entwickelt und implementiert, was zwangsläufig zu längeren Entwicklungszeiten und höheren Kosten führte. Darüber hinaus überlagerten sich die Renovierungskosten aufgrund von Anforderungen der Investoren und der Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften, was die Gesamtkostenbelastung der Systemarchitektur erhöhte. Diese Herausforderungen schmälerten nicht nur den Wettbewerbsvorteil der Finanzinstitute und behinderten die Gewinnung neuer Investoren, sondern erschwerten auch den Eintritt neuer Marktteilnehmer in den FX/CFD-Markt.

Es bestand ein dringender Bedarf seitens der Finanzinstitute, die Anlegererfahrung zu verbessern und ihre Dienstleistungen durch umfassende Komplettservices auszuweiten, um diese Probleme zu lösen und die weitere Nutzung zu fördern.