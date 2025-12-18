Anshin Life nutzte IBM watsonx.ai zur Klassifizierung und Analyse von Kundenfeedback, wodurch das Kundenverständnis und die betriebliche Effizienz verbessert wurden.
Tokio Marine & Nichido Anshin Life Insurance (nachfolgend „Anshin Life“) arbeitet daran, Kundenfeedback zu nutzen, um die Betriebsabläufe und die Servicequalität zu verbessern und so eine vollständig kundenorientierte Geschäftstätigkeit zu realisieren.
Das Unternehmen erhält jährlich bis zu 18.000 Kundenfeedback-Einträge über verschiedene Kundenkontaktpunkte, darunter Telefonanrufe, Online-Einträge und Umfragen. Bis vor kurzem erfolgte das Lesen und Klassifizieren dieser unstrukturierten Daten visuell, Stück für Stück. Dieser Prozess war nicht nur enorm zeitaufwendig, sondern unterlag auch menschlichem Urteilsvermögen, was zu Unstimmigkeiten bei der Klassifizierung führte, was wiederum ein Hindernis für die zeitnahe Nutzung und Berücksichtigung von Kundenfeedback im Geschäftsbetrieb darstellte.
In der Vergangenheit wurde die Klassifizierung mithilfe nicht-generativer KI in Betracht gezogen, doch mit herkömmlichem maschinellem Lernen war es schwierig, die erwartete Genauigkeit aufrechtzuerhalten, da der Aufwand für die Aufbereitung großer Mengen an Trainingsdaten und das erneute Trainieren beträchtlich war.
Als Reaktion auf dieses Problem entwickelten Anshin Life und IBM Client Engineering gemeinsam ein Klassifizierungs- und Analysemodell unter Verwendung von IBM watsonx.ai. Das Projekt wurde durch die Zusammenarbeit der Fach- und IT-Abteilungen vorangetrieben, wobei ihre jeweiligen Fachkenntnisse integriert wurden. Die Geschäftsabteilung war für die Definition der Anforderungen und die Benutzertests zuständig, während die IT-Abteilung für das Projektmanagement und das Architekturdesign verantwortlich war. IBM präsentierte Implementierungsvorschläge und vermittelte Fachwissen über generative KI. Durch die flexible Entwicklung im wöchentlichen Rhythmus wurden die entsprechenden Initiativen zügig umgesetzt.
In der ersten Phase, die sich auf „Geschäftseffizienz“ konzentrierte, wurde Kundenfeedback aus Telefonanrufen und anderen Quellen mithilfe von generativer KI erfasst und in etwa 40 Branchen-Codes klassifiziert. In der zweiten Phase wurden zum Zweck der „erweiterten Analyse“ wichtige, vom Unternehmen festgelegte Schlüsselwörter als Hashtags extrahiert und eine Clusteranalyse durchgeführt. Dadurch wurde es möglich, Textdaten zu analysieren, was zuvor eine Herausforderung darstellte.
Hinsichtlich der Klassifizierung und Analysegenauigkeit erreichte die Kombination der Technologien zur Verarbeitung natürlicher Sprache und Retrieval-Augmented Generation (RAG) von watsonx.ai hohe Genauigkeit und Flexibilität. Da watsonx.ai in der Cloud lief, konnte das Unternehmen auch persönliche Daten unbesorgt verarbeiten.
Der reibungslose Projektfortschritt wurde durch das „Application Owner System“ unterstützt, ein Framework, in dem die Fach- und IT-Abteilungen zusammenarbeiteten, um notwendige Funktionen zu identifizieren und entsprechende Ressourcen zuzuweisen, indem vom Proof of Concept (PoC) bis zur vollständigen Entwicklung von einem kleinen Start ausgegangen wurde. Darüber hinaus wurden die Gesamtbemühungen neu belebt, indem man die Herausforderung annahm, es zunächst mit einem Ziel von 70-80 % Genauigkeit auszuprobieren, anstatt von Anfang an Perfektion anzustreben. Dies trug dazu bei, dass das Projekt mit Geschwindigkeit und Agilität vorangetrieben werden konnte.
Koji Imakiire, Projektleiter der Digital Support Group in der IT-Planungsabteilung von Anshin Life, spricht darüber, wie er daran gearbeitet hat, das Projekt reibungslos voranzutreiben. „Es ist entscheidend, die Erwartungen an generative KI realistisch zu halten, um eine Unterschätzung oder im Gegenteil eine Überschätzung zu vermeiden, dass es sich dabei um ein ‚universelles Werkzeug handelt, das alles kann‘. Zu diesem Zweck war es wichtig, dass alle Mitarbeiter der Benutzerabteilung das Projekt mit einem Gefühl der Zufriedenheit angehen. Indem wir in jeder Instanz eine Benutzerüberprüfung mit Produkten durchführten, die tatsächlich in der wöchentlichen flexiblen Entwicklung funktionieren, haben wir konsistente Verbesserungen erzielt.“
Die Einführung von generativer KI hat zu Verbesserungen in vier Bereichen geführt: betriebliche Effizienz, Klassifikationsstandardisierung, Datennutzung und Wartung.
Imakiire fügt hinzu: „Diese Initiative hat die Dynamik für den Einsatz von generativer KI innerhalb von Anshin Life verstärkt.“ Nach der Einführung der generativen KI überprüfte das Unternehmen aktiv andere Prozesse, um die betriebliche Effizienz weiter zu verbessern. Tatsächlich wurden während der Analysephase des Proof of Concept (PoC) mehr als 200 Codearten verwendet, nach dem eigentlichen Betrieb erwog man jedoch einen optimierten Betrieb ohne diese. „Vor der Verwendung von generativer KI nahm allein die Klassifizierung viel Zeit in Anspruch, sodass wir keine Zeit hatten, über Effizienz nachzudenken. Heute können wir es uns leisten, auch andere bestehende Prozesse zu überprüfen“, schließt Imakiire.
Koji Yamamoto, Director von Anshin Life, kommentiert ebenfalls: „Wir sehen jetzt Trends im Kundenfeedback, die vorher unbemerkt blieben. Wir planen, künftig Hypothesen dazu zu formulieren, um noch effektivere Maßnahmen ergreifen zu können.“
Für die Zukunft plant Anshin Life, dieses System auf andere Abteilungen auszuweiten und sich selbst weiter herauszufordern, indem es das Potenzial der generativen KI in neuen Bereichen testet.
Anshin Life baut ein System auf, das mithilfe generativer KI die sich wandelnden Kundenbedürfnisse schnell erfassen und flexibel in die Geschäftsstrategie einfließen lassen kann. Durch die Übertragung dieser Ergebnisse in die Produktionsumgebung will das Unternehmen durch die Stärkung „kundenorientierter Geschäftsprozesse“ einen neuen Wert in der Versicherungsbranche schaffen. Durch die Demonstration des Wertes menschlicher Arbeit, der durch die Umstellung der KI auf die Produktionsumgebung ermöglicht wird, werden auch der Kundensupport, die Produkte und Dienstleistungen erweitert.
Tokio Marine & Nichido Anshin Life Insurancebietet als Mitglied der Tokio Marine Group Sicherheit durch Lebensversicherungen. Mit dem Kundenvertrauen als Ausgangspunkt aller Geschäftsaktivitäten bieten sie durch das Lebensversicherungsgeschäft Sicherheit und tragen so zur Entwicklung einer wohlhabenden, komfortablen Gesellschaft und einer robusten Wirtschaft bei.
Mit IBM watsonx.ai, dem integrierten KI-Entwicklungsstudio, das KI auf einfache und skalierbare Weise entwickelt, können Sie KI für alltägliche Aufgaben nutzen – von der Verbesserung der Reaktionsfähigkeit auf Kundenanfragen bis hin zur Reduzierung der Workload.
