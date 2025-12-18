Als Reaktion auf dieses Problem entwickelten Anshin Life und IBM Client Engineering gemeinsam ein Klassifizierungs- und Analysemodell unter Verwendung von IBM watsonx.ai. Das Projekt wurde durch die Zusammenarbeit der Fach- und IT-Abteilungen vorangetrieben, wobei ihre jeweiligen Fachkenntnisse integriert wurden. Die Geschäftsabteilung war für die Definition der Anforderungen und die Benutzertests zuständig, während die IT-Abteilung für das Projektmanagement und das Architekturdesign verantwortlich war. IBM präsentierte Implementierungsvorschläge und vermittelte Fachwissen über generative KI. Durch die flexible Entwicklung im wöchentlichen Rhythmus wurden die entsprechenden Initiativen zügig umgesetzt.

In der ersten Phase, die sich auf „Geschäftseffizienz“ konzentrierte, wurde Kundenfeedback aus Telefonanrufen und anderen Quellen mithilfe von generativer KI erfasst und in etwa 40 Branchen-Codes klassifiziert. In der zweiten Phase wurden zum Zweck der „erweiterten Analyse“ wichtige, vom Unternehmen festgelegte Schlüsselwörter als Hashtags extrahiert und eine Clusteranalyse durchgeführt. Dadurch wurde es möglich, Textdaten zu analysieren, was zuvor eine Herausforderung darstellte.

Hinsichtlich der Klassifizierung und Analysegenauigkeit erreichte die Kombination der Technologien zur Verarbeitung natürlicher Sprache und Retrieval-Augmented Generation (RAG) von watsonx.ai hohe Genauigkeit und Flexibilität. Da watsonx.ai in der Cloud lief, konnte das Unternehmen auch persönliche Daten unbesorgt verarbeiten.

Der reibungslose Projektfortschritt wurde durch das „Application Owner System“ unterstützt, ein Framework, in dem die Fach- und IT-Abteilungen zusammenarbeiteten, um notwendige Funktionen zu identifizieren und entsprechende Ressourcen zuzuweisen, indem vom Proof of Concept (PoC) bis zur vollständigen Entwicklung von einem kleinen Start ausgegangen wurde. Darüber hinaus wurden die Gesamtbemühungen neu belebt, indem man die Herausforderung annahm, es zunächst mit einem Ziel von 70-80 % Genauigkeit auszuprobieren, anstatt von Anfang an Perfektion anzustreben. Dies trug dazu bei, dass das Projekt mit Geschwindigkeit und Agilität vorangetrieben werden konnte.

Koji Imakiire, Projektleiter der Digital Support Group in der IT-Planungsabteilung von Anshin Life, spricht darüber, wie er daran gearbeitet hat, das Projekt reibungslos voranzutreiben. „Es ist entscheidend, die Erwartungen an generative KI realistisch zu halten, um eine Unterschätzung oder im Gegenteil eine Überschätzung zu vermeiden, dass es sich dabei um ein ‚universelles Werkzeug handelt, das alles kann‘. Zu diesem Zweck war es wichtig, dass alle Mitarbeiter der Benutzerabteilung das Projekt mit einem Gefühl der Zufriedenheit angehen. Indem wir in jeder Instanz eine Benutzerüberprüfung mit Produkten durchführten, die tatsächlich in der wöchentlichen flexiblen Entwicklung funktionieren, haben wir konsistente Verbesserungen erzielt.“