Souveräne Beschleunigung der KI-gestützten Transformation

Die Taiwan Business Bank hat sich mit IBM zusammengetan, um ihre digitale Bankinfrastruktur zu modernisieren und ein skalierbares Framework für zukünftige Innovation zu schaffen. Aufbauend auf einer langjährigen Partnerschaft nutzte die Bank die Technologien und Expertise von IBM, um die operative Effizienz zu verbessern, die Resilienz zu stärken und eine verantwortungsvolle KI-Einführung zu unterstützen.

Die Transformation umfasste die Modernisierung der Kernbankinfrastruktur, ermöglichte die Echtzeitsynchronisation kritischer Daten über Plattformen hinweg und verbesserte den Zugang zu Kundeninformationen in erheblichem Maße. Die TBB setzte außerdem cloudbasierte Backup-Fähigkeiten von IBM ein, um die Notfallwiederherstellung zu stärken und regulatorische Anforderungen an die operative Resilienz zu erfüllen.

Mit der zunehmenden Verbreitung von KI hat die Bank ein unternehmensweites KI-Governance-Framework geschaffen, um KI im Unternehmen verantwortungsvoll zu skalieren. Mithilfe von IBM watsonx.ai, watsonx.data und watsonx.governance stärkte die Bank den KI-Lebenszyklus – von der Aufbereitung vertrauenswürdiger Daten und der Entwicklung von KI-Modellen bis hin zu Governance, Compliance und Aufsicht. Dieser verbesserte Zugang zu vertrauenswürdigen Kundendaten schuf eine stärkere Grundlage für schnellere Entscheidungsfindung, reaktionsschnellere Dienstleistungen und zukünftige KI-Anwendungsfall, die vom unternehmensweiten KI-Framework der Bank gesteuert werden. Während der gesamten Implementierung arbeitete IBM Experte Labs eng mit den Teams der TBB zusammen, um Anwendungsfälle zu validieren, Governance-Kontrollen zu implementieren und die erfolgreiche Einführung der Plattform zu unterstützen.

Zur Unterstützung langfristiger Innovationen hat die Bank außerdem die ESSO- und ACP-Frameworks von IBM eingeführt, die einen planbaren Zugang zu Software, technischem Fachwissen und neuen Technologien ermöglichen und gleichzeitig die Beschaffung und die operative Planung vereinfachen.