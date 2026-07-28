Souveräne Beschleunigung der KI-gestützten Transformation

Die Taiwan Business Bank modernisiert ihre Abläufe, stärkt die Widerstandsfähigkeit und etabliert vertrauenswürdige KI-Governance.
Seit mehr als einem Jahrhundert trägt die Taiwan Business Bank (TBB) zur Stärkung der taiwanesischen Wirtschaft bei, indem sie kleine und mittlere Unternehmen betreut. Doch als sich die Erwartungen der Kunden änderten und die Einführung digitaler Bankdienstleistungen beschleunigte, stand die Bank vor einer wachsenden Herausforderung: Wie kann ein Finanzinstitut schneller innovieren und gleichzeitig die Stabilität, Sicherheit und Compliance aufrechterhalten, die in einer stark regulierten Branche erforderlich sind?
Der Druck verstärkte sich während der Pandemie, da die Zahl der aktiven Kunden deutlich zunahm, das Transaktionsvolumen um mehr als 50 % stieg und die Aktivitäten im Bereich mobiles Bezahlen sprunghaft anstiegen. Zugleich führten die Aufsichtsbehörden neue Anforderungen in Bezug auf operative Resilienz, Cloud-Bereitschaft und KI-Governance ein. Um mitzuhalten, musste die TBB entscheidende Bankensysteme modernisieren, den Zugang zu Kunden-Erkenntnissen verbessern, die Notfallwiederherstellungs-Funktionen stärken und gleichzeitig eine vertrauenswürdige Grundlage für die verantwortungsvolle KI-Einführung schaffen. Ohne Transformation lief die Bank Risiko, Innovation zu verlangsamen, die operative Komplexität zu erhöhen und ihre Fähigkeit einzuschränken, Kunden nahtlose Digital Experiences zu bieten.
Die Taiwan Business Bank hat sich mit IBM zusammengetan, um ihre digitale Bankinfrastruktur zu modernisieren und ein skalierbares Framework für zukünftige Innovation zu schaffen. Aufbauend auf einer langjährigen Partnerschaft nutzte die Bank die Technologien und Expertise von IBM, um die operative Effizienz zu verbessern, die Resilienz zu stärken und eine verantwortungsvolle KI-Einführung zu unterstützen.
Die Transformation umfasste die Modernisierung der Kernbankinfrastruktur, ermöglichte die Echtzeitsynchronisation kritischer Daten über Plattformen hinweg und verbesserte den Zugang zu Kundeninformationen in erheblichem Maße. Die TBB setzte außerdem cloudbasierte Backup-Fähigkeiten von IBM ein, um die Notfallwiederherstellung zu stärken und regulatorische Anforderungen an die operative Resilienz zu erfüllen.
Mit der zunehmenden Verbreitung von KI hat die Bank ein unternehmensweites KI-Governance-Framework geschaffen, um KI im Unternehmen verantwortungsvoll zu skalieren. Mithilfe von IBM watsonx.ai, watsonx.data und watsonx.governance stärkte die Bank den KI-Lebenszyklus – von der Aufbereitung vertrauenswürdiger Daten und der Entwicklung von KI-Modellen bis hin zu Governance, Compliance und Aufsicht. Dieser verbesserte Zugang zu vertrauenswürdigen Kundendaten schuf eine stärkere Grundlage für schnellere Entscheidungsfindung, reaktionsschnellere Dienstleistungen und zukünftige KI-Anwendungsfall, die vom unternehmensweiten KI-Framework der Bank gesteuert werden. Während der gesamten Implementierung arbeitete IBM Experte Labs eng mit den Teams der TBB zusammen, um Anwendungsfälle zu validieren, Governance-Kontrollen zu implementieren und die erfolgreiche Einführung der Plattform zu unterstützen.
Zur Unterstützung langfristiger Innovationen hat die Bank außerdem die ESSO- und ACP-Frameworks von IBM eingeführt, die einen planbaren Zugang zu Software, technischem Fachwissen und neuen Technologien ermöglichen und gleichzeitig die Beschaffung und die operative Planung vereinfachen.
Mit IBM hat die Taiwan Business Bank ihre Innovationsfähigkeit verbessert und gleichzeitig die Stabilität und Compliance gewahrt, die von einem führenden Finanzinstitut erwartet werden. Der Zugriff auf Kundenbeitragsdaten, für den bisher ein ganzer Tag benötigt wurde, ist nun in Sekundenschnelle möglich, was eine schnellere Entscheidungsfindung und einen reaktionsschnelleren Kundenservice ermöglicht.
Die Bank stärkte die operative Resilienz ihrer digitalen Kanäle und erreichte damit, dass die Kernbankensysteme, das Onlinebanking, das mobile Banking und die Geldautomatendienste bis Ende 2025 voraussichtlich ohne Unterbrechungen funktionieren würden. Auch die regulatorische Bereitschaft verbesserte sich durch cloudbasierte Backup Funktionen, welche die Notfallwiederherstellung und Geschäftskontinuität verbesserten.
Durch KI-gestützte Prozessverbesserungen konnten messbare Effizienzsteigerungen im gesamten Unternehmen erzielt werden. Die Bearbeitungszeiten für die Kreditüberprüfung des Enjoy e-Loan-Dienstes wurden um 40 % verkürzt, die Eröffnung digitaler Konten kann nun in nur sechs Minuten abgeschlossen werden, und die Erstellung von Marketinginhalten wurde von zwei bis vier Stunden auf weniger als eine Minute reduziert.
Heute verfügt die TBB über eine skalierbare digitale und KI-basierte Grundlage, die es dem Unternehmen ermöglicht, schneller Innovationen voranzutreiben, die Governance zu stärken und den Kunden ein besseres Erfahrung zu bieten, während gleichzeitig Vertrauen, Widerstandsfähigkeit und regulatorisches Vertrauen gewahrt bleiben. Während die Bank ihre Transformation fortsetzt, bleibt IBM ein strategischer Technologiepartner, der zukünftiges Wachstum durch resiliente Infrastruktur, KI-Governance und laufende Innovation unterstützt.
Die Taiwan Business Bank (TBB) ist ein führendes Finanzinstitut mit Hauptsitz in Taiwan und wurde 1915 gegründet. Sie betreut seit über einem Jahrhundert kleine und mittelständische Unternehmen und hat ihre Dienstleistungen mittlerweile auf Verbraucher und Unternehmen in ganz Taiwan ausgeweitet. Die TBB bietet ein breites Spektrum an Bank-, Kredit-, Zahlungs- und Finanzdienstleistungen und unterstützt ihre Kunden dabei, durch vertrauenswürdige Finanzlösungen und digitale Innovationen Wachstum zu erzielen.
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Alle angeführten Beispiele illustrieren lediglich, wie einige Kunden IBM Produkte verwendet haben und welche Ergebnisse sie dabei erzielt haben. Tatsächliche Leistung, Kosten, Einsparungen oder andere Ergebnisse in anderen Betriebsumgebungen können abweichen.