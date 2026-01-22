KI-gestützte API verbessert Geschwindigkeit, Genauigkeit und Compliance für das Staatliche Zollkomitee Usbekistans
Angesichts der Beschleunigung und zunehmenden Diversifizierung des globalen Handels streben die Zollbehörden eine Modernisierung und Weiterentwicklung ihrer Prozesse an. Die Mitarbeiter des Zollkomitees von Usbekistan sahen sich mit einem stetig wachsenden Volumen an Zollanmeldungen konfrontiert. Dazu gehörten auch komplexe textliche Warenbeschreibungen, deren Auslegung zeitaufwändig war und das Risiko menschlicher Fehler erhöhte. Vor diesem Hintergrund erkannte das Komitee die Notwendigkeit, seine traditionellen und arbeitsintensiven Verfahren zur Bearbeitung von Zollanmeldungen zu modernisieren.
In Übereinstimmung mit den in den Präsidialdekreten festgelegten nationalen Modernisierungsprioritäten hat sich der Ausschuss die Aufgabe gestellt, intelligente, automatisierte Lösungen in der Zollverwaltung einzuführen. Die bestehenden Prozesse waren zwar funktionsfähig, jedoch bestand erhebliches Verbesserungspotenzial hinsichtlich der Effizienz, Genauigkeit und Qualität der Risikoidentifizierung.
Unter der Leitung des Vorsitzenden des Zollkomitees, A. Yu. Mavlonov, haben die Fachleute des Komitees ein intelligentes System entwickelt, das Waren präzise klassifizieren kann. Dadurch werden die Mitarbeiter von Routineaufgaben entlastet und können sich auf komplexere Aufgaben konzentrieren.
Die Implementierung solcher Lösungen eröffnete neue Möglichkeiten für die Datenanalyse und verbesserte die Bereitschaft des Systems für die zukünftigen Herausforderungen des globalen Handels.
Mit Unterstützung der höchsten Ebene der Behörde machte sich das Team daran, eine groß angelegte Transformation umzusetzen.
Um seine Modernisierungsziele zu erreichen, hat sich das Zollkomitee Usbekistans mit spezialisierten Teams von IBM Expert Labs und IBM Client Engineering zusammengeschlossen. Gemeinsam haben sie die IBM Enterprise Design Thinking-Methodik angewendet, um Anwendungsfälle für KI zu analysieren.
Mithilfe des IBM watsonx.ai AI Studio entwickelten die Teams gemeinsam ein MVP mit fortschrittlichen generativen KI- und Machine-Learning-Technologien. Um einen effizienten Datenzugriff und eine effiziente Datenanalyse zu gewährleisten, integriert die Lösung den IBM watsonx.data- Datenspeicher, Skalierung von AI-Workloads über verteilte Datenquellen hinweg mit optimalen Leistung-zu-Kosten-Verhältnis.
Die Lösung basiert auf einer leistungsstarken API, die das Large Language Model (LLM) Llama 3.3 nutzt, um strukturierte Daten aus Textfeldern zu extrahieren und Produkte präzise zu klassifizieren. Diese Funktion trägt zur Automatisierung manueller Vorgänge bei und gewährleistet eine schnellere, genauere und konsistentere Bearbeitung von Erklärungen.
Die Lösung lässt sich problemlos in die bestehende, vollständig digitale Zollinfrastruktur integrieren und verfügt über eine benutzerfreundliche Oberfläche, was die breite Akzeptanz unter den Mitarbeitern erleichtert. Durch die Integration von Skalierbarkeit in das MVP verfügt die Lösung über die Grundlage für zukünftige KI-Anwendungsfälle.
Von der Entwicklung bis zur Implementierung leistete das IBM-Team praktische Unterstützung und stellte sicher, dass die Lösung nicht nur die technischen Anforderungen, sondern auch die betrieblichen Ziele erfüllte. Damit wurde der Weg für ein intelligenteres und flexibleres Zollverwaltungssystem in Usbekistan geebnet.
Für die Zukunft plant IBM, die technologische Zusammenarbeit mit dem Zollkomitee auszuweiten, internationale Erfahrungen bei der Anwendung von KI auszutauschen, fortschrittliche Technologien im Bereich der Zollkontrolle und -abfertigung zu erforschen sowie Lösungen zur Steigerung der Effizienz kontinuierlich zu verbessern.
Das neue KI-gestützte Zollabfertigungssystem verfügt über eine vollständig automatisierte Zollanmeldung, wodurch die bisherige Bearbeitungszeit von 2 bis 3 Stunden auf nur wenige Sekunden reduziert wird. Allein 2024 wurden mehr als 80.000 Zollanmeldungen im Wert von 5 Milliarden US-Dollar ohne Beteiligung von Mitarbeitern abgewickelt.
Intelligente Module zur prädiktiven Klassifizierung und Berechnung von Transportkosten sind bereits im industriellen Einsatz. Dieses Pilotprojekt hat die Grundlage für die weitere KI-Integration unter Verwendung von LLMs und Cloud-Datenverarbeitung geschaffen.
Der Ausschuss erzielte bedeutende Erfolge, darunter:
Neben den betrieblichen Vorteilen ist die Zusammenarbeit zwischen dem Ausschuss und IBM zu einem nationalen Beispiel für Innovationen im öffentlichen Sektor unter Einsatz von KI und skalierbaren Technologien geworden. Der Erfolg dieses Projekts stärkt das Engagement Usbekistans für die digitale Transformation und legt den Grundstein für eine breitere Einführung von KI im öffentlichen Dienst.
Das Zollkomitee der Republik Usbekistan ist eine staatliche Behörde, die für die Regulierung und Kontrolle der Zollaktivitäten im gesamten Land zuständig ist. Das Komitee hat seinen Sitz in Taschkent und spielt eine wichtige Rolle bei der Erleichterung des internationalen Handels, der Gewährleistung der Grenzsicherheit und der Einhaltung der Zollvorschriften für Unternehmen und Privatpersonen.
In den letzten Jahren hat das Zollkomitee der Digitalisierung der Zollkontroll- und Abfertigungsprozesse Priorität eingeräumt. Dank der in den letzten drei Jahren umgesetzten Initiativen nimmt der Ausschuss unter den Regierungsbehörden den ersten Platz in Bezug auf die digitale Reife in der Branche ein.
