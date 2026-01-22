Angesichts der Beschleunigung und zunehmenden Diversifizierung des globalen Handels streben die Zollbehörden eine Modernisierung und Weiterentwicklung ihrer Prozesse an. Die Mitarbeiter des Zollkomitees von Usbekistan sahen sich mit einem stetig wachsenden Volumen an Zollanmeldungen konfrontiert. Dazu gehörten auch komplexe textliche Warenbeschreibungen, deren Auslegung zeitaufwändig war und das Risiko menschlicher Fehler erhöhte. Vor diesem Hintergrund erkannte das Komitee die Notwendigkeit, seine traditionellen und arbeitsintensiven Verfahren zur Bearbeitung von Zollanmeldungen zu modernisieren.

In Übereinstimmung mit den in den Präsidialdekreten festgelegten nationalen Modernisierungsprioritäten hat sich der Ausschuss die Aufgabe gestellt, intelligente, automatisierte Lösungen in der Zollverwaltung einzuführen. Die bestehenden Prozesse waren zwar funktionsfähig, jedoch bestand erhebliches Verbesserungspotenzial hinsichtlich der Effizienz, Genauigkeit und Qualität der Risikoidentifizierung.

Unter der Leitung des Vorsitzenden des Zollkomitees, A. Yu. Mavlonov, haben die Fachleute des Komitees ein intelligentes System entwickelt, das Waren präzise klassifizieren kann. Dadurch werden die Mitarbeiter von Routineaufgaben entlastet und können sich auf komplexere Aufgaben konzentrieren.

Die Implementierung solcher Lösungen eröffnete neue Möglichkeiten für die Datenanalyse und verbesserte die Bereitschaft des Systems für die zukünftigen Herausforderungen des globalen Handels.

Mit Unterstützung der höchsten Ebene der Behörde machte sich das Team daran, eine groß angelegte Transformation umzusetzen.