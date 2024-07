Singapore Exchange Limited

IBM Business Partner Dimension Data (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) wurde 1983 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Johannesburg, Südafrika. Es ist ein weltweit führender Anbieter für die Gestaltung, Optimierung und Verwaltung der sich ständig weiterentwickelnden Technologieumgebungen von heute. Mit 28.000 Mitarbeitern in 47 Ländern vereint das Unternehmen die weltweit besten Technologien mit Beratung, technischem Support und vollständig verwalteten Dienstleistungen für seinen internationalen Kundenstamm. Als stolzes Mitglied der NTT-Gruppe unterstützt Dimension Data Unternehmen bei der Bereitstellung von Technologien, dem Betrieb ihrer Infrastrukturen und der Transformation der IT, um einen größeren Mehrwert zu schaffen.