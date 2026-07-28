Savage Precision skaliert die Luft- und Raumfahrtfertigung mit IBM watsonx Orchestrate
Savage Precision Fabrication ist ein familiengeführtes Unternehmen der Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie, das 1974 von W.T. und JoAnn Gardner gegründet wurde. Das Unternehmen hat sich seinen Ruf durch Qualität, Schnelligkeit und Zuverlässigkeit erworben. Von den Anfängen in einer Werkstatt bis hin zur Entwicklung eines vertrauenswürdigen Lieferanten für militärische Flugzeugprogramme steht immer noch viel auf dem Spiel – Präzision und Timing sind entscheidend.
Das Unternehmen, das jetzt von ihrem Sohn Scott Gartner geführt wird, hält weiterhin die gleichen kompromisslosen Standards für Präzision, Qualität und pünktliche Lieferung unter komplexeren, geschäftskritischen Standards ein. Mit steigender Kundennachfrage entwickelten sich manuelle Prozesse in den Bereichen Angebotserstellung, Planung und Beschaffung zu operativen Engpässen, die die Skalierbarkeit gefährdeten.
Um die Abläufe zu modernisieren und auf das Wachstum vorzubereiten, ging Savage Precision Fabrication eine Partnerschaft mit dem IBM Platinum Geschäftspartner DAI Source ein, um IBM watsonx Orchestrate bereitzustellen. Die Zusammenarbeit begann mit klar definierten Geschäftszielen und enger Zusammenarbeit zwischen Savage Precision Fabrication, DAI Source und IBM.
„Hundert Prozent unserer erfolgreichen KI-Projekte werden von Geschäfts- und Anwendungsfallbeschreibungen angetrieben. Bei Scott war es genauso. Sobald wir hinzugezogen wurden und verstehen konnten, was er sich unter der Anwendung von KI vorstellte, haben wir sofort unser Entwicklungsteam eingeschaltet und in den Aufbau von etwas investiert, das wir vorzeigen und validieren können“, so Bill DeSpain, Präsident und CEO von DAI Source.
Die Lösung hat die Workflows für die Angebotserstellung, Planung und Beschaffung verändert, während die menschliche Kontrolle beibehalten wurde. Mithilfe von KI werden historische Auftrags-, Rentabilitäts- und Produktionsdaten analysiert, um Angebotsentwürfe zu erstellen, während Planungsprozesse, die früher Stunden dauerten, jetzt in Minuten abgeschlossen werden können.
„Ihre Daten waren bereit. Ihre Abteilungen waren bereit. Wir konnten mit den Leuten sprechen. Wir waren nicht nur nicht aufdringlich, sondern wurden sogar in der Umgebung willkommen geheißen, sogar in der Fertigungshalle, was ziemlich selten ist“, beschrieb Mark Lucente, Technischer Direktor bei DAI Source.
Lucente merkte an, dass watsonx Orchestrate die Grundlage für eine sichere und effiziente Skalierung biete: „Die Plattform beinhaltet auch alles, was wir brauchen: Sicherheit, Datenspeicherung, Datenbanken – alles, was wir für den Aufbau eines KI-Systems von Grund auf benötigen.“
Durch die Integration von KI-gestützter Automatisierung in die Angebots-, Planungs- und Beschaffungs-Workflows konnte Savage Precision Fabrication die operative Kapazität deutlich steigern und gleichzeitig die Qualität und Kundenorientierung bewahren. Die Angebotsbearbeitungszeiten wurden von Stunden auf Minuten verkürzt, die Planungsabläufe wurden dramatisch beschleunigt und die Gesamtproduktivität der Belegschaft hat sich schätzungsweise um das 4- bis 10-Fache erhöht.
„Was das für uns bewirken wird, ist, dass die gleichen Leute im Grunde vier- bis zehnmal so viel Arbeit mit weniger Aufwand erledigen können. Und genau das habe ich gesucht.“, so Scott Gardner.
Das Unternehmen hat die Leistung in den Bereichen gestärkt, die den Kunden am wichtigsten sind – Preis, Qualität und pünktliche Lieferung – und sich gleichzeitig für weiteres Wachstum positioniert.
„Unser Hauptziel ist es, pünktlich zu sein. Die Kunden sind bereit, mehr zu zahlen, wenn man pünktlich ist, und genau das haben DAI und IBM bisher geboten.“, erzählt Scott Gardner.
Mit dem Einsatz von KI zur Unterstützung von Wachstum, Geschwindigkeit und operativer Exzellenz baut Scott Gartner auf dem Fundament auf, das seine Eltern 1974 geschaffen haben. Auch wenn sich das Werkzeug von einer Werkstattwerkstatt zu KI-gestützter Automatisierung weiterentwickelt haben, bleibt die Mission des Unternehmens unverändert: termingerecht hochwertige Teile liefern, das Vertrauen der Kunden gewinnen und die Werte weiterführen, die W.T. und JoAnn Gardner von Anfang an in Savage Precision Fabrication eingebaut haben.
Savage Precision Fabrication wurde 1975 gegründet und ist ein familiengeführtes Unternehmen für CNC-Bearbeitung und Metallverarbeitung, das die Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsbranche bedient. Das in Texas ansässige Unternehmen hat sich auf Hochpräzisionsteile für Flugzeugprogramme spezialisiert und ist bekannt für sein Engagement für Qualität, Zuverlässigkeit und Innovation.
DAI Source ist ein IBM Platinum Business Partner mit Sitz in Irving, Texas. Das Unternehmen verfügt über mehr als 30 Jahre Beratungserfahrung mit Kunden aus den Bereichen US-Gesundheitswesen, Life Sciences, Einzelhandel, Hightech, Kommunikation, Fertigung, Non-Profit-, Automobil-, Versicherungs-, Finanzdienstleistungs- und Hochschulkunden. Das Unternehmen ist spezialisiert auf Analyse, Datenverwaltung, Integration-Middleware, DevOps, AIOps, Hybrid Cloud und Sicherheitslösungen.
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