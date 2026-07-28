Durch die Integration von KI-gestützter Automatisierung in die Angebots-, Planungs- und Beschaffungs-Workflows konnte Savage Precision Fabrication die operative Kapazität deutlich steigern und gleichzeitig die Qualität und Kundenorientierung bewahren. Die Angebotsbearbeitungszeiten wurden von Stunden auf Minuten verkürzt, die Planungsabläufe wurden dramatisch beschleunigt und die Gesamtproduktivität der Belegschaft hat sich schätzungsweise um das 4- bis 10-Fache erhöht.



„Was das für uns bewirken wird, ist, dass die gleichen Leute im Grunde vier- bis zehnmal so viel Arbeit mit weniger Aufwand erledigen können. Und genau das habe ich gesucht.“, so Scott Gardner.

Das Unternehmen hat die Leistung in den Bereichen gestärkt, die den Kunden am wichtigsten sind – Preis, Qualität und pünktliche Lieferung – und sich gleichzeitig für weiteres Wachstum positioniert.



„Unser Hauptziel ist es, pünktlich zu sein. Die Kunden sind bereit, mehr zu zahlen, wenn man pünktlich ist, und genau das haben DAI und IBM bisher geboten.“, erzählt Scott Gardner.



Mit dem Einsatz von KI zur Unterstützung von Wachstum, Geschwindigkeit und operativer Exzellenz baut Scott Gartner auf dem Fundament auf, das seine Eltern 1974 geschaffen haben. Auch wenn sich das Werkzeug von einer Werkstattwerkstatt zu KI-gestützter Automatisierung weiterentwickelt haben, bleibt die Mission des Unternehmens unverändert: termingerecht hochwertige Teile liefern, das Vertrauen der Kunden gewinnen und die Werte weiterführen, die W.T. und JoAnn Gardner von Anfang an in Savage Precision Fabrication eingebaut haben.