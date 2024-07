Die IBM Lösung ist für Saint-Gobain von Vorteil, weil sie die manuelle Auftragserfassung für die Mitarbeiter im Kundenservice überflüssig macht, sodass sie proaktiv und nicht reaktiv mit den Kunden umgehen können. „Sie verbringen ihre Zeit nicht damit, jeden Tag Bestellungen einzugeben, Anrufe entgegenzunehmen und nach Kopien von Rechnungen oder Lieferscheinen zu fragen“, sagt Shelby.

Ein weiterer Vorteil ist, dass das Unternehmen nun Bestellungen, ASNs und Rechnungen per EDI an Kunden versenden kann. Früher forderten Kunden diese Informationen von den Kundenservicemitarbeitern des Unternehmens an. Inzwischen ist die Zahl dieser Anrufe drastisch gesunken.

Shelby stellt fest, dass einer der wichtigsten Effizienzgewinne bei der Verwendung von EDI für Bestellungen die höhere Geschwindigkeit und Genauigkeit ist. Das Unternehmen kann jetzt Dokumente rund um die Uhr an jedem Tag der Woche empfangen. „Unser Hauptziel ist es, jedes Jahr so viele Kunden wie möglich für EDI zu gewinnen. Wir bewegen uns derzeit irgendwo zwischen 50 und 60 Prozent“, sagt Shelby.

Mit dem Zugang, den die Lieferkettenlösung von IBM den Mapping-Experten von IBM bietet, kann Saint-Gobain seine EDI-Kosten niedrig halten, da weniger Mapper und Administratoren benötigt werden. Darüber hinaus erleichtert die Lösung dem Unternehmen die gleichzeitige Bearbeitung mehrerer Projekte.

Eine weitere Kosteneinsparung ergibt sich für Saint-Gobain durch die Analysefunktionen der Lösung. Laut Shelby kann das Unternehmen mithilfe von Analysen die Kosten senken, indem es veraltete und ineffiziente Prozesse identifiziert. Er nennt ein Beispiel: „Zu dem Zeitpunkt, als wir eine Rechnung an einen Kunden schickten, schickten wir auch ein Statusdokument an unser SAP-System zurück, in dem es darüber informiert wurde, dass die Rechnung bei IBM eingegangen ist. Durch den Wegfall dieses Prozesses konnten wir einiges an unseren monatlichen Dokumentenkosten einsparen.“

Shelby sagt, dass Saint-Gobain plant, den Zugriff auf die IBM Sterling Business Transaction Intelligence-Lösung auf die Debitorenabteilung des Unternehmens auszuweiten. Diese Abteilung wendet sich häufig an sein eBusiness-Team, um zu fragen, ob ein Kunde erfolgreich eine Rechnung per EDI erhalten hat. Wenn die Debitorenbuchhaltung jedoch eine Verbindung zu Sterling Business Transaction Intelligence herstellen kann, verringert sich das Hin und Her zwischen den Abteilungen, und die Mitarbeiter können direkt auf die benötigten Daten zugreifen.