Resona Holdings, Inc. (Link führt zu einer Seite außerhalb von ibm.com) wurde in Japan gegründet, ist hauptsächlich in zwei großen Regionen tätig und richtet sich an unterschiedliche Einzelpersonen und Unternehmen gleichermaßen. Resona HD bietet nicht nur umfassende Lösungen für das Leben, sondern auch Wachstums-, Revitalisierungs- und Nachfolgepläne an und konzentriert sich auf die Verbesserung der Kundenerfahrungen und die Förderung dauerhafter Beziehungen. Resona-Digital-I, Inc. wurde 1998 gegründet und nutzt sein umfangreiches Wissen im Finanzbereich zusammen mit seinen fundierten technischen Kenntnissen, um erstklassige IT-Lösungen zu liefern, die speziell für Finanzinstitute entwickelt wurden. Das Portfolio des Unternehmens umfasst die Konzeption und Entwicklung anspruchsvoller mobiler Anwendungen und die Durchführung wichtiger Operationen für Zentralbanken.