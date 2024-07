Für Hiroshi Benno, Führungskraft im Produktmarketing bei der Process Automation Business Division und Schlüsselfigur in der Entwicklungsarbeit, zeigen beide Anwendungen, wie leistungsstarke Analysen in der Fertigung das Potenzial haben, den Design- und Herstellungsprozess von Chips zu verändern. „Bei den strengen Tests und Simulationen, die wir durchgeführt haben, hat die Plasmaschneidlösung den Entwicklungszyklus um bis zu 30 % verkürzt“, sagt Benno. „Der verkürzte Zyklus spiegelt wider, wie KI-basierte Analysen es Ingenieuren ermöglichen, einen Großteil des Versuchs und Irrtums bei der Formulierung des optimalen Plasmarezepts zu umgehen.“ Darüber hinaus wurde durch die KI-gestützte Optimierung auch der im Prozess entstehende Ausschuss deutlich reduziert.

Die Plasmareinigeranwendung von Panasonic wurde genau dafür konzipiert und zeigte, wie Erkenntnisse aus dem maschinellen Lernen die Grundlage für einen völlig neuen, datengestützten Ansatz für Entscheidungen zur Gerätewartung bilden können. Tests der Anwendung haben gezeigt, dass sie – durch eine Kombination aus weniger unnötiger Wartung, proaktiver Ersatzteilbestellung und weniger Maschinenausfällen – das Potenzial hat, die Wartungskosten für Kunden aus der Fertigungsindustrie um 50 % zu senken.

Während Panasonic sich darauf vorbereitet, diese neuen Lösungen auf den Markt zu bringen, enthalten diese Metriken eine starke Botschaft: Die KI in der Halbleiterfertigung ist jetzt bereit, Design- und Produktionsoptimierung zu liefern. Zudem können Chiphersteller durch die Übernahme dieser Praktiken den steigenden Anforderungen des heutigen hart umkämpften globalen Marktes besser gerecht werden.

Für Hiroshima hat Panasonics bisherige Zusammenarbeit mit IBM das Unternehmen auch entscheidend auf dem Weg zur Verwirklichung seiner langfristigen Vision vorangebracht. „Wir haben gezeigt, dass wir durch die Analyse der Statusdaten einzelner Maschinen in der Peripherie die Basis für autonome Fertigungsanlagen geschaffen haben, in denen die Maschine unter optimalen Bedingungen arbeitet“, erklärt er. „Der nächste Schritt in dieser Entwicklung besteht darin, mehrere Maschinen in die Cloud zu integrieren, um eine autonome Fertigung auf werksweiter Ebene zu ermöglichen. Diese Gruppe von hochgradig autonomen Maschinen – die autonome Fabrik – ist die ultimative Form der Unterstützung, die wir anstreben. Auf diese Weise kann die Zusammenarbeit mit IBM, die über die Grenzen eines Unternehmens hinausgeht, einen großen Schritt in diese Richtung machen. Wir werden über bestehende Ideen und Prozesse hinaus Innovationen einführen.“