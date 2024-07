Seit seinen Anfängen im Jahr 1992 als Hersteller von Bürostühlen in Polen hat sich Nowy Styl zu Europas drittgrößtem Hersteller von Möbellösungen für Büros und öffentliche Räume entwickelt. Dieses Wachstum verdankt das Unternehmen seinem Engagement für die Gestaltung inspirierender Büroeinrichtungen und dem Betrieb hocheffizienter und moderner Produktionsanlagen.

Zusätzlich zum organischen Wachstum expandierte Nowy Styl durch strategische Übernahmen in Schlüsselmärkten. Seit 2011 hat Nowy Styl eine Reihe von bekannten deutschen Büromöbelherstellern übernommen. Heute ist Deutschland der größte Einzelmarkt des Unternehmens. Um seinen Marktanteil auf dem dynamischen türkischen Markt zu erhöhen, hat Nowy Styl eine 50%ige Beteiligung an einem türkischen Produktions- und Vertriebsunternehmen erworben. Nowy Styl akquirierte auch einige Unternehmen auf dem wichtigen Schweizer Markt.



Nowy Styl stattet neue Bürogebäude, Konferenzzentren, Kinos, Stadien sowie Musik-, Sport- und multifunktionale Einrichtungen mit Möbeln aus. Zu den Kunden von Nowy Styl gehören multinationale Unternehmen wie DS Smith, Honeywell, Deloitte und ABB, Kultureinrichtungen wie das Polnische Nationale Radiosinfonieorchester in Kattowitz und die Münchner Oper sowie Stadien in Polen und Frankreich, in denen 2012 und 2016 die Fußball-Europameisterschaften stattfanden. In sechs der sieben Stadien, die derzeit für die Fußballweltmeisterschaft 2022 in Katar gebaut werden, werden die Fans auf Sitzen von Nowy Styl sitzen.



Mit Niederlassungen in 16 Ländern und Verkaufsaktivitäten in über 70 Ländern war Nowy Styl mit einer ständig wachsenden Workload für seine alte IT-Infrastruktur konfrontiert, die wie bei so vielen anderen schnell wachsenden Unternehmen nach und nach aufgebaut wurde. Die IT-Infrastruktur des Unternehmens umfasste mehrere verteilte Server und die Systemverwaltung wurde mit der wachsenden Nachfrage nach Computing-Services immer schwieriger.



„Als wir wuchsen, hatten wir viele Probleme mit der Leistung“, sagt Piotr Ziemiański, Deputy IT Director von Nowy Styl. „Wir mussten mehr Daten analysieren, das System brauchte länger, um Berichte zu verarbeiten, und in einigen Fällen hatten die Mitarbeiter nicht alle Informationen, die sie brauchten, um die richtigen Entscheidungen zu treffen.“



Lange Datenverarbeitungszeiten beeinträchtigten die Produktion, einen der wichtigsten Geschäftsbereiche des Unternehmens. „Unsere automatisierten Fertigungslinien mussten auf Daten warten, bevor sie mit der Produktion beginnen konnten“, sagt Ziemiański. „Diese Verzögerungen wirkten sich auch auf unsere Logistik aus, die mehr Zeit benötigte, um die Produkte für den Versand vorzubereiten. Wir hatten damit viele Probleme.“



Auch das alte Datenspeichersystem des Unternehmens hatte Leistungsprobleme. „Unser Oracle Database-System wartete immer darauf, dass Daten aus unseren Speichersystemen kamen“, sagt Ziemiański. „Es gab auch Sicherheitsprobleme, da unser altes Speichersystem die Daten nicht verschlüsseln konnte.“



Als das Management von Nowy Styl die IT-Abteilung bat, die Leistung des Systems zu verbessern, machte man sich auf die Suche nach einer Lösung, die die Leistungsprobleme beheben und das System für künftiges Wachstum und Upgrades vorbereiten konnte. „Wir haben eine gründliche Analyse der Herausforderungen durchgeführt und eine Liste der auf dem Markt verfügbaren Lösungen erstellt, die uns helfen könnten“, sagt Ziemiański. „Und da wir schon oft mit IBM zusammengearbeitet haben, baten wir das Unternehmen, uns zu unterstützen.“