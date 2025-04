Das New Jersey Department of Community Affairs (DCA) und das New Jersey Board of Public Utilities (NJBPU) sind staatliche Behörden, die gegründet wurden, um lokalen Regierungen, Gemeindeentwicklungsorganisationen, Unternehmen und Einwohnern administrative Beratung, finanzielle Unterstützung und technische Hilfe zu bieten.

Ihr Prozess war manuell, papiergebunden und uneinheitlich, da die Agenturen über getrennte Systeme verfügten, die nicht miteinander in Verbindung standen. Diese Ineffizienz führte dazu, dass die Bewertung von Leistungsanträgen zu komplex wurde und die Bewilligung von Leistungen mehr Zeit als gewünscht in Anspruch nahm. Die Bewohner nutzten diese Dienste oft nicht ausreichend, weil sie nicht klar genug angeleitet wurden und nur begrenzt Zugang hatten.

Das Amt wollte einen umfassenden Überblick über seine Einwohner und Haushalte – ein „Datenmosaik“ – um die Beantragung, Entscheidungsfindung und Verwaltung der Vorteile zu rationalisieren und zu modernisieren. Genauer gesagt wollte die Behörde ein neues Portal einrichten, das die Systeme für das Kundenbeziehungsmanagement (CRM), die Berichterstattung und die Dashboards integriert, die von den Einwohnern, den Richtern der New Jersey DCA, den Anbietern von Versorgungsleistungen, den gemeindebasierten Organisationen (CBOs) und anderen Beteiligten genutzt werden.