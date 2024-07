„NeuralSeek, ein No-Code Content Analytics, Kundenbetreuungs- und Suchbeschleuniger, hat watsonx.ai als eine vom Benutzer auswählbare Option in seine Kernverarbeitungsmaschine integriert. watsonx.ai bietet dem überfüllten Feld der generativen KI ein beispielloses Versprechen, indem es einen Weg bietet, speziell abgestimmte und zielgerichtete Basismodelle hinter einer Unternehmensfirewall oder in einem vollständig isolierten Netzwerk auszuführen. NeuralSeek sieht in watsonx.ai den einzigen gangbaren Weg, um unsere Geschäftsanwendungen in Branchen und Sektoren einzubringen, die bisher aufgrund von Sicherheits-, Standort- und Compliance-Vorschriften nicht an der Entwicklung der neuen Technologie teilhaben konnten.”



Garrett Rowe

VP für KI-Forschung

Cerebral Blue (NeuralSeek)