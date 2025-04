Navigator Gas betreibt die weltweit größte Flotte von handlichen Flüssiggastankern und spielt eine wichtige Rolle bei der Aufrechterhaltung des Energieflusses durch die globalen Lieferketten. Das Unternehmen ist seit 2013 an der New Yorker Börse (NYSE) und ist mit hohen Anforderungen an die Finanzprüfung und die Einhaltung von Vorschriften konfrontiert. Als Navigator Gas 2021 mit Ultragas ApS fusionierte und seine Schiffsflotte fast verdoppelte, wurden die Anforderungen des Unternehmens an Governance, Risiko und Compliance (GRC) noch höher.

Infolgedessen war das Audit-Team des Unternehmens stark überlastet. Um seine Auditspezialisten zu entlasten und ihnen zu helfen, effektiver zu arbeiten, suchte Navigator Gas nach einer automatisierten, skalierbaren und anpassungsfähigen Lösung zur Rationalisierung der GRC-Prozesse.

Atif Yaqoob, Leiter für Konzernrisiken und -sicherung bei Navigator Gas, erklärt: „Wir waren in verschiedenen Märkten einem wachsenden regulatorischen Druck ausgesetzt und mussten gleichzeitig weiterhin unsere bestehende Sarbanes-Oxley-Compliance mit der Securities and Exchange Commission aufrechterhalten. Es wurde klar, dass wir eine zuverlässige GRC-Plattform brauchten, um den Druck auf unsere Vertriebsteams zu verringern, und um an der Spitze zu bleiben.“