Nationwide Building Society

Nationwide (Link führt zu einer Seite außerhalb von ibm.com) ist die weltweit größte Bausparkasse mit über 17 Millionen Kunden. Davon haben 16 Millionen ein Girokonto, eine Hypothek oder ein Sparprodukt und sind daher Mitglieder der Society.

Nationwide gehört seinen Mitgliedern und konzentriert sich auf die Bereitstellung von Bankprodukten und -dienstleistungen. Nationwide beschäftigt über 18.000 Mitarbeiter, darunter diejenigen, die in Swindon ansässig sind, und diejenigen, die in ihrem Netzwerk von über 600 Filialen in ganz Großbritannien arbeiten.

Die Society ist der drittgrößte Hypothekenanbieter Großbritanniens und verwaltet fast 1 von 10 Pfund, die in Großbritannien gespart werden, sowie eines von zehn Girokonten in Großbritannien. Mit ihrem Buy-to-Let- Angebot, The Mortgage Works, werden zudem Vermieter und Personen unterstützt, die für ihre langfristigen Wohnbedürfnisse auf den privaten Mietsektor angewiesen sind. Darüber hinaus bietet Nationwide ein umfassendes Angebot an Finanzdienstleistungen und -produkten für den Einzelhandel, darunter Kreditkarten, Privatkredite und Versicherungen. Durch diese Angebote kann das Unternehmen seine Einnahmen erhöhen und seinen Kunden einen Mehrwert bieten, indem es bessere Produktpreise als der Marktdurchschnitt und einen besseren Service als seine Konkurrenten anbietet.

Das Motto von Nationwide ist: „Banking – aber fairer, lohnender und zum Wohle der Gesellschaft“. Der Vorstand von Nationwide ist der Ansicht, dass das Modell der Eigentümergemeinschaft es ermöglicht, ein Gleichgewicht zwischen der Notwendigkeit, einen ausreichenden Gewinn einzubehalten, um weiterhin finanziell stark zu sein, und der Verpflichtung, den Erfolg mit den Kunden und Mitgliedern zu teilen, herzustellen.