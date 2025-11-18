Die Abteilung International Trade Business Operations No. 2 der Mizuho Bank bearbeitet Handelsdokumente im internationalen Zahlungsverkehr. Im Rahmen von Import- und Exportgeschäften überprüft die Abteilung Eigennamen, darunter die von Unternehmen, Vertretern und Ländern, die auf zahlreichen unterschiedlichen Formularen erscheinen, und gibt diese korrekt manuell in mehrere zugehörige Systeme ein. Handelsdokumente können je nach Land und Unternehmen unterschiedlich aufgebaut sein, ein einheitliches Format existiert nicht. Daher ist der Austausch von Originaldokumenten in Papierform international nach wie vor üblich.

Vor diesem Hintergrund verwaltete die Mizuho Bank über viele Jahre lang papierbasierte Handelsdokumente mithilfe eines Systems, bei dem die Mitarbeiter jeden einzelnen Eintrag manuell prüften und in die entsprechenden Systeme eingaben. Handelsdokumente können bis zu mehrere tausend Seiten pro Transaktion umfassen. Täglich werden Hunderte solcher Transaktionen verarbeitet, was eine genaue Bearbeitung sämtlicher Unterlagen erfordert. Außerdem sind die Geschäftsprozesse noch komplizierter geworden, was die Belastung für das Management weiter erhöht.

Darüber hinaus steigt weltweit die Zahl der Transaktionen, die Gegenstand von Finanzkriminalität und Wirtschaftssanktionen sind, und Finanzinstitute sind verpflichtet, ihre Überwachung von Finanztransaktionen, einschließlich der Handelsfinanzierung, zu verstärken. Aus risikospezifischer Sicht ist die genaue Eingabe von Eigennamen bei Finanztransaktionen von entscheidender Bedeutung, und die bisherige manuelle Verarbeitung zeigte zunehmend ihre Grenzen.

Um diese Herausforderungen zu bewältigen, hat die Mizuho Bank ihre Geschäftsprozesse grundlegend überprüft und sich für eine Strategie entschieden, die auf die Digitalisierung durch den Einsatz von KI-OCR-Technologie setzt.