Das Mercedes-Benz Stadium in Atlanta bietet 72.000 Zuschauern Platz und ist Austragungsort der Heimspiele der Atlanta Falcons (NFL) und von Atlanta United (MLS) sowie einer Reihe von hochkarätigen Veranstaltungen, von Taylor Swift-Konzerten bis hin zur FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026. Es ist auch eines der technologisch fortschrittlichsten Stadien der Welt, mit 4.800 Meilen Glasfaserkabel, 1.800 W-LAN-Zugangspunkten und der größten Digitalanzeige der Welt, dem berühmten Halo Board.

IBM war von Anfang an dabei und hat die digitale Infrastruktur konzipiert und aufgebaut, die ein Fanerlebnis ermöglicht, das durchweg zu den besten zählt. Tatsächlich belegte das Mercedes-Benz Stadium in der jährlichen Umfrage „Voice of the Fan“ der NFL den ersten Platz in der Kategorie „Overall Stadium Technology“ (Stadiontechnologie insgesamt). Als das Team von AMBSE seine Speicher- und Sicherheitslösungen aufrüsten wollte, war IBM die erste Wahl.

„Ein positives Fan-Erlebnis hängt letztendlich von konsistenter, leistungsstarker Speicherung und Sicherheit ab, und genau das ist es, was IBM AMBSE bietet“, sagt Kevin Pope, VP und CIO, AMBSE.