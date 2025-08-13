Steigerung der Produktivität und Genauigkeit durch intelligente Automatisierung
Bei Medtronic, einem weltweit führenden Unternehmen der Medizintechnik, mussten die Teams zeitaufwändig Rechnungen, Liefernachweise und Bestellungen manuell abgleichen. Dieser arbeitsintensive Workflow beeinträchtigte die betriebliche Effizienz und sorgte dafür, dass Talente nicht für strategische Aufgaben zur Verfügung standen.
Von bis zu 20 Minuten auf 8 Sekunden reduziert: Drastische Reduzierung der Rechnungsbearbeitungszeit
Über 99 % Genauigkeit: Minimierung kostspieliger Fehler
Die Medtronic-Teams für Credit Services, Global Operations and Supply Chain Analytics und Informationstechnologie arbeiteten mit IBM® Consulting und ihrem auf Microsoft-Technologie spezialisierten Beratungsunternehmen, IBM Neudesic, zusammen. Gemeinsam setzten sie die Document Intelligence Platform (DIP) Accelerator ein, eine KI-gestützte, auf Microsoft-Technologie basierende Lösung, die die Erfassung und den Abgleich von Rechnungen, Liefernachweisen und Bestellungen automatisiert. Durch den Einsatz von fortschrittlichem maschinellem Lernen (ML) und generativer KI (gen AI) bewältigt der DIP Accelerator komplexe Formate, Stempel, schlechte Scans und nicht standardisierte Layouts problemlos.
Das Team von IBM Neudesic hat die Plattform so angepasst, dass sie sich nahtlos in die wichtigsten Workflows von Medtronic integrieren lässt. In nur vier Wochen hat Medtronic den Dokumentenabgleich innerhalb einer Abteilung automatisiert und damit die Voraussetzungen für eine umfassendere Transformation geschaffen.
„Durch die Fokussierung auf greifbare Geschäftsergebnisse hat unsere Partnerschaft mit IBM zu transformativen Ergebnissen geführt - die Reduzierung offener Forderungen zur Verbesserung des freien Cashflows, die Steigerung der Teamproduktivität zur Freisetzung von Kapazitäten für höherwertige Arbeit und die Verbesserung der Genauigkeit“, sagte Eric Wellmann, Senior Credit Services Director, Global Operations and Supply Chain bei Medtronic.
Der DIP Accelerator lieferte sofortige Ergebnisse. Die Zeit für den Abgleich von Dokumenten wurde erheblich verkürzt, und die Genauigkeit lag bei über 99 %. Infolgedessen konnte Medtronic Personal freisetzen, das sich auf höherwertige Aktivitäten konzentrieren konnte.
Die Lösung bot die folgenden Hauptvorteile:
Dieses Projekt von IBM und Neudesic zeigt, was möglich ist, wenn visionäre Führung, vertrauensvolle Partnerschaft und intelligente Automatisierung zusammenkommen.
„Wir nutzen KI, um greifbaren Mehrwert zu schaffen. Wenn leistungsstarke Technologie auf menschliche Erkenntnis trifft, verbessert sie Prozesse und schaltet das Potenzial der Menschen frei. Wir warten nicht auf die Zukunft der Arbeit, und wir gestalten sie aktiv“, erklärt Luciano Miranda, Vice President, Advanced Analytics Global Operations and Supply Chain bei Medtronic.
Medtronic plc ist ein globales Unternehmen für Gesundheitstechnologie, das unterschiedliche medizinische Geräte entwickelt und herstellt. Medtronic mit Hauptsitz in Dublin, Irland, und operativem Hauptsitz in Minneapolis, Minnesota, wurde 1949 gegründet. Das Unternehmen gilt als eines der größten Medizintechnikunternehmen der Welt und bietet Lösungen in mehr als 150 Ländern an. Seine Produktpalette umfasst kardiovaskuläre, medizinisch-chirurgische, neurowissenschaftliche und Diabetes-Produkte. Die Mission des Unternehmens, die von seinen Gründern inspiriert wurde, besteht darin, „Schmerzen zu lindern, die Gesundheit wiederherzustellen und das Leben zu verlängern“. Medtronic setzt sich für Innovation ein und investiert regelmäßig in Forschung und Entwicklung, um hochmoderne Medizinprodukte und Therapien für eine Vielzahl von Erkrankungen zu entwickeln.
Mehr erfahren über die Möglichkeiten, wie Sie die Effizienz steigern, Engpässe verringern und Genauigkeit erreichen können
© Copyright IBM Corporation 2025. IBM, das IBM Logo, IBM Consulting und Neudesic sind Marken der IBM Corporation, die in vielen Gerichtsbarkeiten weltweit eingetragen sind.
Microsoft, Windows, Windows NT und das Windows-Logo sind Marken der Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten bzw. anderen Ländern.
Die Beispiele dienen nur zur Veranschaulichung. Die tatsächlichen Ergebnisse variieren je nach Kundenkonfiguration und -bedingungen. Daher können keine allgemein erwarteten Ergebnisse bereitgestellt werden.