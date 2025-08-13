Von bis zu 20 Minuten auf 8 Sekunden reduziert: Wie Medtronic den Rechnungsabgleich mit KI transformiert hat

Steigerung der Produktivität und Genauigkeit durch intelligente Automatisierung

Mann sitzt am Schreibtisch und blickt auf einen Laptop, während er eine Kreditkarte hält
Manueller Abgleich von Dokumenten beeinträchtigt die Effizienz und bindet Personal , das für strategische Prioritäten nicht zur Verfügung steht

Bei Medtronic, einem weltweit führenden Unternehmen der Medizintechnik, mussten die Teams zeitaufwändig Rechnungen, Liefernachweise und Bestellungen manuell abgleichen. Dieser arbeitsintensive Workflow beeinträchtigte die betriebliche Effizienz und sorgte dafür, dass Talente nicht für strategische Aufgaben zur Verfügung standen.
8 Sekunden

 

Von bis zu 20 Minuten auf 8 Sekunden reduziert: Drastische Reduzierung der Rechnungsbearbeitungszeit

 99 % Genauigkeit

 

Über 99 % Genauigkeit: Minimierung kostspieliger Fehler
Durch die Fokussierung auf greifbare Geschäftsergebnisse hat unsere Partnerschaft mit IBM zu transformativen Ergebnissen geführt – die Reduzierung offener Forderungen zur Verbesserung des freien Cashflows, die Steigerung der Teamproduktivität zur Freischaltung von Kapazitäten für höherwertige Arbeiten und die Verbesserung der Genauigkeit. Eric Wellmann Senior Director, Credit Services, Global Operations and Supply Chain Medtronic
Neuer Ansatz für den Dokumentenabgleich mit der Document Intelligence Platform

Die Medtronic-Teams für Credit Services, Global Operations and Supply Chain Analytics und Informationstechnologie arbeiteten mit IBM® Consulting und ihrem auf Microsoft-Technologie spezialisierten Beratungsunternehmen, IBM Neudesic, zusammen. Gemeinsam setzten sie die Document Intelligence Platform (DIP) Accelerator ein, eine KI-gestützte, auf Microsoft-Technologie basierende Lösung, die die Erfassung und den Abgleich von Rechnungen, Liefernachweisen und Bestellungen automatisiert. Durch den Einsatz von fortschrittlichem maschinellem Lernen (ML) und generativer KI (gen AI) bewältigt der DIP Accelerator komplexe Formate, Stempel, schlechte Scans und nicht standardisierte Layouts problemlos.

Das Team von IBM Neudesic hat die Plattform so angepasst, dass sie sich nahtlos in die wichtigsten Workflows von Medtronic integrieren lässt. In nur vier Wochen hat Medtronic den Dokumentenabgleich innerhalb einer Abteilung automatisiert und damit die Voraussetzungen für eine umfassendere Transformation geschaffen.

„Durch die Fokussierung auf greifbare Geschäftsergebnisse hat unsere Partnerschaft mit IBM zu transformativen Ergebnissen geführt - die Reduzierung offener Forderungen zur Verbesserung des freien Cashflows, die Steigerung der Teamproduktivität zur Freisetzung von Kapazitäten für höherwertige Arbeit und die Verbesserung der Genauigkeit“, sagte Eric Wellmann, Senior Credit Services Director, Global Operations and Supply Chain bei Medtronic.
Wir nutzen KI, um greifbaren Mehrwert zu schaffen. Wenn leistungsstarke Technologie auf menschliche Erkenntnis trifft, verbessert sie Prozesse und schaltet das Potenzial der Menschen frei. Wir warten nicht auf die Zukunft der Arbeit, und wir gestalten sie aktiv. Luciano Miranda Vice President, Advanced Analytics Global Operations and Supply Chain Medtronic
Der Durchbruch: Die Automatisierung verkürzte die Bearbeitungszeit, steigerte die Genauigkeit und gab den Teams mehr Zeit, sich auf die Strategie zu konzentrieren

Der DIP Accelerator lieferte sofortige Ergebnisse. Die Zeit für den Abgleich von Dokumenten wurde erheblich verkürzt, und die Genauigkeit lag bei über 99 %. Infolgedessen konnte Medtronic Personal freisetzen, das sich auf höherwertige Aktivitäten konzentrieren konnte.

Die Lösung bot die folgenden Hauptvorteile:

  • Von bis zu 20 Minuten pro Rechnung auf 8 Sekunden reduziert: Die Bearbeitungszeit für Rechnungen konnte drastisch verkürzt werden
  • Über 99 % Genauigkeit: Minimierung kostspieliger Fehler
  • Höhere Skalierbarkeit: Nahtloser Umgang mit wachsenden Dokumentenmengen
  • Verbesserte Produktivität: Teams konnten sich auf strategische Aufgaben konzentrieren

Dieses Projekt von IBM und Neudesic zeigt, was möglich ist, wenn visionäre Führung, vertrauensvolle Partnerschaft und intelligente Automatisierung zusammenkommen.

„Wir nutzen KI, um greifbaren Mehrwert zu schaffen. Wenn leistungsstarke Technologie auf menschliche Erkenntnis trifft, verbessert sie Prozesse und schaltet das Potenzial der Menschen frei. Wir warten nicht auf die Zukunft der Arbeit, und wir gestalten sie aktiv“, erklärt Luciano Miranda, Vice President, Advanced Analytics Global Operations and Supply Chain bei Medtronic.
Logo von Medtronic
Medtronic

Medtronic plc ist ein globales Unternehmen für Gesundheitstechnologie, das unterschiedliche medizinische Geräte entwickelt und herstellt. Medtronic mit Hauptsitz in Dublin, Irland, und operativem Hauptsitz in Minneapolis, Minnesota, wurde 1949 gegründet. Das Unternehmen gilt als eines der größten Medizintechnikunternehmen der Welt und bietet Lösungen in mehr als 150 Ländern an. Seine Produktpalette umfasst kardiovaskuläre, medizinisch-chirurgische, neurowissenschaftliche und Diabetes-Produkte. Die Mission des Unternehmens, die von seinen Gründern inspiriert wurde, besteht darin, „Schmerzen zu lindern, die Gesundheit wiederherzustellen und das Leben zu verlängern“. Medtronic setzt sich für Innovation ein und investiert regelmäßig in Forschung und Entwicklung, um hochmoderne Medizinprodukte und Therapien für eine Vielzahl von Erkrankungen zu entwickeln.

 Lösungskomponenten IBM Consulting® für Microsoft IBM Neudesic
Erzielen Sie KI-gestützte Produktivität mit IBM Consulting

Mehr erfahren über die Möglichkeiten, wie Sie die Effizienz steigern, Engpässe verringern und Genauigkeit erreichen können

 IBM Consulting für Microsoft IBM Neudesic
Rechtshinweise

© Copyright IBM Corporation 2025. IBM, das IBM Logo, IBM Consulting und Neudesic sind Marken der IBM Corporation, die in vielen Gerichtsbarkeiten weltweit eingetragen sind.

Microsoft, Windows, Windows NT und das Windows-Logo sind Marken der Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten bzw. anderen Ländern.

Die Beispiele dienen nur zur Veranschaulichung. Die tatsächlichen Ergebnisse variieren je nach Kundenkonfiguration und -bedingungen. Daher können keine allgemein erwarteten Ergebnisse bereitgestellt werden.