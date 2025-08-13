Die Medtronic-Teams für Credit Services, Global Operations and Supply Chain Analytics und Informationstechnologie arbeiteten mit IBM® Consulting und ihrem auf Microsoft-Technologie spezialisierten Beratungsunternehmen, IBM Neudesic, zusammen. Gemeinsam setzten sie die Document Intelligence Platform (DIP) Accelerator ein, eine KI-gestützte, auf Microsoft-Technologie basierende Lösung, die die Erfassung und den Abgleich von Rechnungen, Liefernachweisen und Bestellungen automatisiert. Durch den Einsatz von fortschrittlichem maschinellem Lernen (ML) und generativer KI (gen AI) bewältigt der DIP Accelerator komplexe Formate, Stempel, schlechte Scans und nicht standardisierte Layouts problemlos.

Das Team von IBM Neudesic hat die Plattform so angepasst, dass sie sich nahtlos in die wichtigsten Workflows von Medtronic integrieren lässt. In nur vier Wochen hat Medtronic den Dokumentenabgleich innerhalb einer Abteilung automatisiert und damit die Voraussetzungen für eine umfassendere Transformation geschaffen.

„Durch die Fokussierung auf greifbare Geschäftsergebnisse hat unsere Partnerschaft mit IBM zu transformativen Ergebnissen geführt - die Reduzierung offener Forderungen zur Verbesserung des freien Cashflows, die Steigerung der Teamproduktivität zur Freisetzung von Kapazitäten für höherwertige Arbeit und die Verbesserung der Genauigkeit“, sagte Eric Wellmann, Senior Credit Services Director, Global Operations and Supply Chain bei Medtronic.