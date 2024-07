Majid Al Futtaimexterner Link mit Sitz in den Vereinigten Arabischen Emiraten ist eine emiratische Holdinggesellschaft, die 1995 den französischen Lebensmittelhändler Carrefour S.A. in die Region brachte und nun die Franchiserechte besitzt, um die Marke in über 30 Ländern im Nahen Osten, Afrika und Asien zu betreiben. Majid Al Futtaim Retail betreibt heute fast 450 Carrefour-Filialen in 16 Ländern, bedient täglich mehr als 750.000 Kunden und beschäftigt über 37.000 Mitarbeiter.