Lindbergh S.p.A. (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) wurde 2006 gegründet und ist im Bereich Field Service Management tätig, einem Segment des Marktes für Wartung, Reparatur und Betrieb (MRO). Lindbergh hat sich auf nächtliche Lieferungen an Wartungstechniker in der Fertigungsindustrie spezialisiert und ist in dieser Hinsicht einzigartig. Das Unternehmen verfügt über zwei Hauptlogistikplattformen in Mailand und Paris sowie über zahlreiche Transitpunkte sowohl in Italien als auch in Frankreich. Es verwaltet täglich mehr als 2.000 Lieferpunkte mit einer Flotte von 60 eigenen Fahrzeugen in Italien und Frankreich sowie einem Netzwerk von Partnern.