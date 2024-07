„Leolo IT freut sich auf die Zusammenarbeit mit IBM, um auf den bestehenden Informix-Workloads unserer Kunden aufzubauen und zu erkunden, wie watsonx.data ihre Daten in einer zentralen Ebene für Analysen und KI konsolidieren kann. Ähnlich wie die von Leolo IT und IBM gemeinsam vorangetriebenen Synergien, bei denen IBM Informix und watsonx.ai für Anwendungsfälle wie die Verbesserung des Dokumentenmanagements eingesetzt werden, freut sich Leolo IT auf den IBM Informix-Konnektor, um mit Hilfe von IBM Informix und watsonx.data leistungsstarke Erkenntnisse für unsere Kunden durch fortschrittliche KI-Anwendungen zu erschließen.“

Henri Cujass

CTO

Leolo IT & Media Consulting GmbH